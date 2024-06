Grandinata colpisce aereo Palma-Vienna: seri danni al parabrezza e al muso

Paura ieri, domenica 9 giugno, per i passeggeri del volo Palma-Vienna. Un Airbus A320 della Austrian Airlines, in viaggio da Palma di Maiorca a Vienna, è stato investito da una violenta grandinata mentre volava a circa 150 km a sud-ovest della capitale austriaca. L’aereo ha riportato danni significativi al muso e al parabrezza, causando momenti di terrore a bordo.





Incidente durante il volo OS434

L’incidente è avvenuto sul volo OS434, partito da Palma alle 15:55 e salito a 34.000 piedi sopra il Mediterraneo. All’improvviso, l’aereo è stato investito da una tempesta di grandine non prevista dai monitor meteorologici. La violenta grandinata ha causato gravi danni al radome anteriore, la struttura che protegge le antenne radar dalle intemperie, e al radar meteorologico stesso. Anche il parabrezza ha subito crepe a causa dell’impatto.

Emergenza e atterraggio di sicurezza

A seguito dell’incidente, il comandante e il primo ufficiale hanno dichiarato lo stato di emergenza, richiedendo la priorità per l’atterraggio. Nonostante le difficoltà, il pilota e l’equipaggio sono riusciti a mantenere il controllo del velivolo, garantendo un atterraggio sicuro all’aeroporto di Vienna-Schwechat. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri e l’equipaggio è rimasto ferito, sebbene il volo sia stato caratterizzato da momenti di grande tensione a causa delle intense turbolenze.

Reazioni e sicurezza

L’evento ha sottolineato l’importanza della prontezza e della competenza del personale di volo in situazioni di emergenza. La prontezza del pilota e dell’equipaggio ha evitato una potenziale tragedia, assicurando la sicurezza di tutti i presenti a bordo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui sistemi di previsione meteorologica, evidenziando la necessità di miglioramenti per prevenire situazioni simili in futuro.

L’incidente del volo OS434 è un promemoria dell’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e dell’importanza della sicurezza in aviazione. Grazie alla professionalità del personale di volo, l’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha certamente lasciato un segno indelebile sui passeggeri coinvolti.