Grave incidente a Brescia: auto travolge una bimba di 2 anni e una donna, la piccola lotta tra la vita e la morte

Nella giornata di oggi, lunedì 4 novembre, si è verificato un grave incidente stradale a Brescia. Un’automobile ha travolto una bimba di soli due anni e una donna di ottant’anni in viale Caduti del Lavoro. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine.





Secondo quanto riportato dagli investigatori, l’incidente è avvenuto poco prima delle 16. “L’80enne e la piccola potrebbero essere nonna e nipote, ma ancora non vi è una conferma al riguardo”, ha dichiarato il portavoce delle forze dell’ordine.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. La bimba è stata trovata in arresto cardiocircolatorio ed è stata trasferita in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. “È in condizioni gravissime e in pericolo di vita”, ha affermato il portavoce del pronto soccorso.

La donna investita, invece, ha riportato un trauma a una gamba e uno a un braccio. “Le sue condizioni sono meno gravi ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Brescia”, ha confermato il portavoce del pronto soccorso.

Al momento, non ci sono notizie circa le condizioni del conducente dell’automobile coinvolta nell’incidente. Gli investigatori stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore.

In seguito a questo tragico evento, le autorità stanno esortando i conducenti a prestare massima attenzione e a rispettare le regole del codice della strada. Si raccomanda inoltre di moderare la velocità, specialmente in zone ad alta densità pedonale come quella in cui si è verificato l’incidente.

Le indagini sono ancora in corso e si cercherà di fare luce su quanto accaduto il prima possibile. Le autorità locali hanno espresso la loro vicinanza alle famiglie coinvolte, auspicando una pronta guarigione per le vittime.