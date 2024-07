Grave incidente alla giostra “Top Spin”: 22enne in condizioni critiche e bambina di 9 anni tra i feriti

Tre giovani sono state sbalzate dalla giostra “Top Spin” in un grave incidente che ha causato ferite gravi, tra cui una ragazza di 22 anni in condizioni critiche e una bambina di 9 anni. L’incidente ha scosso il parco divertimenti e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attrazioni.





Secondo le prime informazioni, le tre ragazze sono state scaraventate dalla giostra mentre era in movimento, causando ferite gravi. La 22enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, mentre la bambina e le altre ragazze coinvolte nel tragico incidente hanno riportato ferite di diversa entità.

L’incidente ha generato preoccupazione tra i visitatori del parco e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incidente e sul rispetto delle normative di sicurezza da parte del parco divertimenti.

Il parco divertimenti ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime profondo rammarico per l’accaduto e si impegna a collaborare pienamente con le autorità per fare chiarezza sull’incidente. Nel frattempo, le attrazioni del parco sono state fermate in attesa dei risultati delle indagini.

L’incidente alla giostra “Top Spin” ha scosso la comunità locale e sollevato dubbi sulla sicurezza delle attrazioni nei parchi divertimenti. Le autorità stanno lavorando per garantire che vengano adottate misure adeguate per prevenire futuri incidenti simili e per assicurare la massima sicurezza dei visitatori.