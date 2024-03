“Guardate cosa stanno facendo”. Greta e Sergio dopo il Grande Fratello: si sono mostrati in questo modo

La stagione attuale del Grande Fratello ha visto sbocciare diverse relazioni affettive, tra cui quella tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Entrambi concorrenti “in corsa” nel reality condotto da Alfonso Signorini, hanno affrontato insieme l’avventura fino alla fine, venendo eliminati nella stessa serata dell’ultima puntata. Il loro legame ha iniziato a formarsi discretamente, poiché al momento dell’ingresso di Sergio, Greta era appena uscita da una relazione con Mirko Brunetti e stava vivendo un flirt con Vittorio Menozzi.





Il flirt con il modello, tuttavia, non ha mai decollato. L’arrivo di Sergio ha rivoluzionato la situazione, anche se ci sono volute alcune settimane perché Greta cedesse alle sue emozioni. Verso la fine del gioco, i due sono diventati una coppia, mostrando affetto e dolci momenti davanti alle telecamere.

Dopo la conclusione del Grande Fratello il lunedì 25 marzo, Greta e Sergio sono tornati alle rispettive città, lui a Roma e lei a Milano. Tuttavia, nelle ultime ore, i fan dei ‘Sergetti’ hanno assistito alla riunione di questa coppia. Sergio ha raggiunto Greta nella città lombarda, e dopo diverse storie su Instagram, hanno condiviso un momento insieme al ristorante di Rosy Chin.

In precedenza, Greta Rossetti aveva pubblicato una Storia su Instagram in cui mostrava lei e Sergio D’Ottavi che ridevano e chiacchieravano in videochiamata, prima di ritrovarsi insieme. Durante la cena, hanno continuato a condividere momenti su Instagram, scherzando e mostrando piatti deliziosi. Al ristorante di Rosy Chin, hanno anche incontrato Alessio Falsone e altri ex coinquilini, rendendo la serata ancora più speciale per i fan della coppia.

In conclusione, la storia d’amore tra Greta e Sergio continua a crescere, riscuotendo un grande interesse anche al di fuori delle mura del Grande Fratello. La loro vicenda romantica promette emozioni e sorprese, che sicuramente terranno incollati i fan alla loro storia.