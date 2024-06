Guida TV per la Sera del 10 Giugno 2024: Programmi su Rai, Mediaset e Sky

Stasera in TV: Lunedì 10 Giugno 2024

Se cerchi cosa guardare stasera in TV, lunedì 10 giugno 2024, sei nel posto giusto. Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove offrono un’ampia scelta di programmi interessanti, spaziando dall’attualità ai film di azione, passando per il talent show e i documentari. Ecco una panoramica dettagliata delle proposte in prima serata.





Programmi Rai

Rai1 alle 21.30 presenta un appuntamento imperdibile con Speciale Porta a Porta Elezioni. Bruno Vespa offrirà un’accurata analisi dei risultati delle elezioni europee e amministrative. Attraverso interviste ai leader dei partiti e collegamenti con i direttori dei quotidiani, il programma promette di essere estremamente informativo.

Su Rai2, alle 21.00, spazio allo Sport con gli Europei di atletica. La quarta giornata dei campionati europei, che si tengono a Roma fino al 12 giugno, vedrà sei finali emozionanti: salto con l’asta, lancio del martello e 400 metri per le donne; 400 metri, 3000 metri siepi e i 200 metri per gli uomini. Attenzione anche al decathlon, che prosegue con i 400 metri.

Rai3 alle 21.20 propone Farwest, un programma di Salvo Sottile. Questo imperdibile appuntamento settimanale ci porta nelle terre di confine dove le regole sono saltate, raccontando storie di ordinaria ingiustizia attraverso inchieste, reportage e testimonianze dirette.

Programmi Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Su Rete 4 alle 21.20, torna Quarta Repubblica con Nicola Porro. La puntata sarà dedicata all’analisi dei risultati elettorali di questo fine settimana, esplorando le possibili conseguenze per i partiti di governo.

Su Canale 5 alle 21.20, non perdere il penultimo episodio di Io canto Family, condotto da Michelle Hunziker. Le coppie finaliste del talent show canoro emergeranno proprio questa sera, con una giuria composta da Fabio Rovazzi, Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti.

La7 propone, alle 21.15, Propaganda Live – Speciale Elezioni con Diego Bianchi in arte Zoro. Si parlerà dei risultati dell’election day, con un ampio spazio dedicato al mondo dei social e alle comunicazioni dei politici.

Su Tv8 alle 21.30, divertiti con Gialappashow – Best Of, una carrellata dei momenti più esilaranti della terza edizione dello show, condotto dal Mago Forest.

Nove alle 21.25 presenta Faking it – Bugie criminali. L’episodio di stasera ci porta a scoprire il caso di Dina Dore, la donna di Gavoi (Nuoro) uccisa nel 2008 per il quale è stato incriminato suo marito, Francesco Rocca.

I Film di Questa Sera

Rai 4 alle 21.20 trasmette Red zone – 22 miglia di fuoco, un film d’azione del 2018 diretto da Peter Berg e interpretato da Mark Wahlberg. La trama segue l’agente Cia Silva in una pericolosa missione in Indonesia.

Su Rai 5 alle 21.15, guarda Io rom romantica, una commedia del 2014 di Laura Halilovic. La storia avvincente di Gioia, una diciassettenne rom che sogna di lavorare nel cinema.

Rai Movie alle 21.10 propone Hostiles – Ostili, un western del 2017 diretto da Scott Cooper e con protagonisti Christian Bale e Rosamund Pike. La trama segue il capitano Blocker che deve scortare un capo Cheyenne in fin di vita verso una riserva.

Su Italia 1 alle 21.20, il film d’azione Vanguard – Agenti speciali con Jackie Chan promette adrenalina pura. La Vanguard, un’agenzia di sicurezza, interviene per salvare un contabile perseguitato da un’organizzazione criminale.

20 Mediaset alle 21.00 offre Smokin’ Aces, un film d’azione del 2006 diretto da Joe Carnahan con Jeremy Piven. Il vicedirettore dell’FBI deve proteggere un illusionista che testimonierà contro un boss della malavita.

Su Iris alle 21.10, la fantascienza è protagonista con Sfera, un film del 1998 diretto da Barry Levinson e interpretato da Dustin Hoffman e Sharon Stone.

I Film su Sky

Su Sky Cinema Due alle 21.15, Elizabeth, un film storico del 1998 diretto da Shekhar Kapur con Cate Blanchett che racconta l’ascesa al potere di Elisabetta I.

Sky Cinema Family alle 21.00 presenta Il viaggio di Fanny, un dramma del 2016 diretto da Lola Doillon con Léonie Souchaud. La storia di una tredicenne ebrea in fuga durante l’occupazione nazista in Francia.

Su Sky Cinema Action alle 19.45, The International – Denaro nell’ombra, un thriller del 2009 diretto da Tom Tykwer con Clive Owen e Naomi Watts.

Infine, Sky Cinema Suspense alle 21.00 propone Panic Room, un thriller del 2002 di David Fincher con Kristen Stewart e Jodie Foster.

Che tu preferisca attualità, sport, commedie o thriller, questa sera c’è sicuramente qualcosa per te. Buona visione!