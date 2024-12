Guillermo Mariotto non sta bene, assente alla finale di Ballando con le stelle: “Un incidente a Riad”

La finale di Ballando con le stelle si è aperta con una notizia inattesa: l’assenza di Guillermo Mariotto dalla giuria. La conduttrice Milly Carlucci, in avvio di puntata, ha spiegato che lo stilista non avrebbe potuto partecipare alla serata a causa di un problema di salute. Il giudice, infatti, ha presentato un certificato medico che lo obbliga a rimanere a casa, lasciando così la sua sedia vuota in un momento cruciale del programma.





Questa assenza arriva dopo settimane difficili per Mariotto, che già nelle puntate precedenti aveva mostrato segnali di stanchezza e malessere. Durante l’ultima apparizione, il giudice era apparso visibilmente provato, con un atteggiamento diverso dal solito e senza il suo caratteristico make-up. Inoltre, nelle settimane precedenti, aveva lasciato il programma in anticipo, suscitando preoccupazione tra i fan e i colleghi.

La conduttrice Milly Carlucci ha voluto chiarire la situazione durante la diretta, spiegando che il giudice ha subito un incidente che gli ha causato un trauma al ginocchio. Questo episodio ha reso impossibile la sua partecipazione alla finale. La mattina stessa della trasmissione, Mariotto era stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino, accompagnato su una sedia a rotelle mentre usciva dal gate. Un’immagine che ha confermato le difficoltà fisiche che sta affrontando.

La giurata popolare Rossella Erra, in un’intervista a Fanpage.it, ha fornito ulteriori dettagli sullo stato di salute di Mariotto, descrivendo la situazione come delicata. Ha raccontato di aver ricevuto un messaggio vocale di tre minuti dal collega dopo avergli inviato un messaggio di sostegno. Nella nota vocale, lo stilista avrebbe parlato di un “malessere importante” senza entrare nei dettagli specifici. Erra ha sottolineato: “Ha un problema di salute che non posso essere io a dire”, aggiungendo che il momento difficile richiede comprensione da parte del pubblico. Ha poi ribadito: “Se c’è un problema di salute, perché bisogna andargli contro? Lui ha chiesto scusa. Erano scuse molto sentite ed era molto in imbarazzo perché sa di aver sbagliato”.

L’assenza di Guillermo Mariotto pesa particolarmente in questa finale, data la sua lunga esperienza e il ruolo centrale che ha sempre avuto nel programma. La sua capacità di giudizio tecnico e le sue celebri palette sono state spesso determinanti nell’andamento della competizione. La sua mancanza è stata sottolineata dalla stessa Milly Carlucci, che ha confermato che la giuria sarà composta dai restanti membri: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, l’assenza di uno dei volti storici del programma rappresenta una nota malinconica per questa edizione.

Il pubblico di Ballando con le stelle si è diviso tra chi ha espresso solidarietà per Mariotto e chi, invece, ha criticato il suo comportamento nelle ultime puntate. Nelle settimane precedenti, infatti, lo stilista era stato al centro di alcune polemiche per il suo atteggiamento, che lui stesso aveva definito inappropriato. Durante una delle ultime puntate, aveva pubblicamente chiesto scusa per il suo comportamento, mostrando un lato più vulnerabile e diverso dal solito.

Nonostante le difficoltà, il programma è andato avanti senza modifiche sostanziali al format. La finale si è svolta regolarmente con i quattro giudici rimasti in giuria e con l’entusiasmo dei concorrenti pronti a sfidarsi per il titolo. Tuttavia, l’assenza di Mariotto ha inevitabilmente influenzato l’atmosfera della serata, rendendo evidente quanto sia importante il suo contributo al programma.

Guillermo Mariotto, stilista e volto storico di Ballando con le stelle, ha fatto parte del cast sin dalla prima edizione del programma. Il suo stile unico e la sua personalità carismatica hanno sempre rappresentato uno degli elementi distintivi dello show. La sua mancanza in questa finale segna la conclusione di una stagione complessa, caratterizzata da momenti difficili sia per lui che per l’intero team.

Al momento, non è chiaro quando Mariotto potrà tornare in televisione o se ci saranno aggiornamenti sul suo stato di salute nei prossimi giorni. Nel frattempo, i fan continuano a esprimere il loro affetto e sostegno attraverso i social network, augurandogli una pronta guarigione. La speranza è che possa presto riprendersi e tornare a far parte del mondo dello spettacolo con la stessa energia e passione che lo hanno sempre contraddistinto.