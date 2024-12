“Hai cominciato come la Lucarelli”: Mammucari menziona Selvaggia a Belve, lei commenta online

Durante l’ultima puntata del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, l’intervista con Teo Mammucari è stata tutt’altro che tranquilla. Fin dai primi minuti si è percepita una certa tensione tra i due, culminata con l’abbandono dello studio da parte del conduttore televisivo. Nel corso dello scambio, è emerso anche un riferimento a Selvaggia Lucarelli, figura con cui Mammucari ha avuto in passato rapporti difficili durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. La vicenda ha suscitato reazioni immediate, soprattutto dalla stessa Lucarelli, che ha scelto di esprimersi attraverso i social.





L’intervista è iniziata con un tono già acceso. Mammucari, infatti, ha risposto in modo contrariato a una delle prime domande poste da Fagnani, sottolineando: “Sei partita tipo la Lucarelli”. La conduttrice, cercando di mantenere un tono professionale, ha replicato: “Beh, è un complimento”. Tuttavia, le domande successive non sono state accolte favorevolmente dal suo ospite, che ha mostrato insofferenza crescente, fino a decidere di lasciare il set, pronunciando un inequivocabile “vaffa” prima di andarsene.

Dopo l’accaduto, Teo Mammucari ha rotto il silenzio per chiarire la sua posizione. Ha dichiarato che il suo comportamento è stato dettato da una richiesta specifica fatta alla produzione del programma prima dell’intervista. Secondo quanto riportato, avrebbe chiesto che alcuni argomenti non venissero trattati durante la conversazione con Fagnani, ma queste indicazioni non sarebbero state rispettate. Tuttavia, il conduttore non ha fornito ulteriori dettagli su quali fossero i temi che desiderava evitare.

Parallelamente, l’episodio ha riacceso l’attenzione sul rapporto teso tra Mammucari e Selvaggia Lucarelli, noto al pubblico per gli scontri avvenuti durante la partecipazione del primo a “Ballando con le stelle”. La giornalista e giudice del programma di Rai 1 non ha perso occasione per commentare quanto accaduto a “Belve”. Sul suo profilo social, ha condiviso il momento in cui il suo nome è stato citato da Mammucari e ha aggiunto un video risalente alla scorsa edizione di “Ballando”, in cui si vede chiaramente uno scontro tra i due.

Nel filmato condiviso da Lucarelli, si assiste a un momento di tensione durante una puntata del dance show. In quell’occasione, dopo un commento della giudice – “mi fai quasi tenerezza” – Mammucari aveva reagito interrompendola bruscamente e parlando sopra di lei, senza lasciarle modo di replicare. Solo verso la fine del programma, il conduttore si era scusato pubblicamente: “Mi scuso pubblicamente con Selvaggia. Sono andato oltre io, ho avuto dei pregiudizi verso di lei”. Nel post accompagnato dal video, Lucarelli ha scritto: “È esattamente quello che si è visto a Ballando”, aggiungendo poi ironicamente: “Comunque è l’anno del ‘ve l’avevo detto’”.

Le tensioni tra Mammucari e Lucarelli non sono una novità per chi segue il mondo dello spettacolo. Durante il suo percorso a “Ballando con le stelle”, il conduttore aveva più volte mostrato insofferenza nei confronti dei giudizi della giornalista, dando vita a momenti di confronto acceso che avevano diviso l’opinione pubblica. Da una parte c’erano coloro che sostenevano la posizione di Lucarelli, ritenendo che le sue osservazioni fossero parte integrante del ruolo di giudice; dall’altra, chi simpatizzava con Mammucari, percependo i suoi interventi come una reazione spontanea e autentica.

L’episodio a “Belve” ha dunque riportato alla luce questi vecchi dissapori, suscitando una nuova ondata di commenti sui social e nei media. Molti utenti hanno espresso opinioni contrastanti sull’accaduto. Alcuni hanno criticato l’atteggiamento di Mammucari, ritenendolo poco professionale, mentre altri hanno difeso la sua scelta di abbandonare lo studio, interpretandola come un gesto coerente con la sua personalità diretta e senza filtri.

Dal canto suo, Francesca Fagnani non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio, limitandosi a proseguire con il programma senza ulteriori riferimenti all’accaduto. Tuttavia, è evidente che la conduttrice abbia cercato di mantenere un approccio professionale durante l’intervista, nonostante le difficoltà incontrate.

Questa vicenda mette in evidenza quanto sia complesso il rapporto tra personaggi pubblici e media. Da un lato, c’è l’esigenza di rispettare la libertà editoriale e il diritto di porre domande incisive; dall’altro, la necessità di garantire agli ospiti un ambiente in cui possano sentirsi rispettati e ascoltati. L’equilibrio tra questi due aspetti non è sempre facile da trovare, come dimostrano episodi come quello avvenuto a “Belve”.