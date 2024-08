Heather Parisi commenta il caso Sinner: “Se fosse successo a Novak Djokovic avrebbe ricevuto critiche severe”

Heather Parisi ha recentemente espresso la sua opinione su X riguardo alla questione che coinvolge il talentuoso tennista Jannik Sinner, risultato positivo a due controlli anti-doping, ma successivamente scagionato. Le sue parole, in particolare, hanno innescato una reazione da parte della politica, con il leader del Partito Democratico Stefano Bonaccini che ha invitato la showgirl a concentrarsi su argomenti a lei più familiari.





Il commento di Heather Parisi sulla vicenda di Sinner e la replica di Stefano Bonaccini

Heather Parisi ha voluto intervenire nel dibattito attorno alla positività ai controlli antidoping di Jannik Sinner, che si è verificata il 10 e 18 marzo. In entrambi i casi, è stata riscontrata una concentrazione di clostebol, un noto steroide anabolizzante che aumenta le prestazioni agonistiche. Nonostante la positività, il tribunale sportivo ha assolto il tennista, stabilendo che non vi era alcuna negligenza o colpa da parte sua.

“Potremmo convenire che se a Novak Djokovic fosse accaduta la stessa cosa – scrive la Parisi su X – la sua reazione da parte di Fans & Media sarebbe stata alquanto diversa?” E poi continua con un’affermazione decisa: “Sarebbe stato crocifisso dai sostenitori dei vaccini e tutti i suoi titoli rimossi”. Questo forte commento ha sollevato polemiche e attirato l’attenzione di Stefano Bonaccini, il quale replica: “Si occupi di cose che conosce”.

Cosa è successo a Sinner dopo la positività all’antidoping

Nonostante i recenti sviluppi, il giovane tennista potrà competere senza problemi agli US Open, ma subisce una sanzione riguardante la perdita di 400 punti dalla semifinale di Indian Wells e di circa 300mila euro in premi in denaro. Tuttavia, anche dopo la sanzione, Sinner rimarrà uno dei tennisti di punta, mantenendo il titolo di numero uno al mondo fino al torneo di Pechino.

Nella nota ufficiale dell’ITIA (l’International Tennis Integrity Agency), si afferma: “In conformità con il WADC (World Anti-Doping Code) e il TADP (Tennis Anti-Doping Programme) dell’ITIA, i risultati di Sinner, insieme al premio in denaro e ai punti in classifica guadagnati durante l’evento ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove il giocatore è risultato positivo al clostebol, vengono squalificati”.

Questa controversia ha sollevato un acceso dibattito nel mondo dello sport, facendo emergere questioni relative alle politiche antidoping e alle differenze di trattamento tra i vari atleti quando si trovano coinvolti in simili scandali. La situazione di Sinner ha messo in evidenza anche il ruolo dei social media e delle celebrità nel plasmare l’opinione pubblica e nel influenzare le percezioni riguardo agli atleti e alle loro performance.

Nelle settimane a venire, con il suo ritorno alle competizioni, gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner, che dovrà dimostrare non solo il suo valore sportivo, ma anche la sua resilienza di fronte a una situazione controversa e alle critiche che inevitabilmente seguiranno.