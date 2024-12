Helena Prestes si confessa al Grande Fratello e a Zeudi dice: “Ho avuto relazioni con donne, la prima a 17 anni”

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Helena Prestes, modella originaria del Brasile, ha deciso di aprirsi con alcuni coinquilini, condividendo dettagli della sua vita privata. In un dialogo con Luca Calvani e Maxime Mbanda, seguito poi da una chiacchierata più personale con Zeudi Di Palma, Helena ha raccontato di essere bisessuale, rivelando anche alcune esperienze passate con persone dello stesso sesso. Uno dei momenti più significativi della sua confessione è stato il riferimento alla sua prima relazione con una ragazza, avvenuta quando aveva solo 17 anni.





Parlando con Zeudi, Helena ha spiegato come è emerso l’argomento. “Prima ero in piscina con Maxime e Luca e mi hanno chiesto se sono attratta da te. Cosa ho risposto? Ho spiegato un po’ come ci stiamo conoscendo e ho parlato della clip. Poi mi hanno chiesto se ho avuto delle storie con delle donne e io ho risposto di sì. Ho raccontato un po’ di me. Come mai non l’ho detto prima a te? Perché non me l’hai mai chiesto, altrimenti te l’avrei detto subito”, ha dichiarato la modella.

Helena ha poi condiviso ulteriori dettagli sul suo passato sentimentale. Ha raccontato che la sua prima esperienza con una ragazza risale all’adolescenza: “La primissima avevo 17 anni, non è durata tanto, ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe”. La modella ha anche accennato a difficoltà familiari che hanno segnato quel periodo della sua vita, parlando della sorella e delle sue vicissitudini personali. “Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella. Mia sorella è rimasta incinta del fidanzato, ma lui la tradiva e lei l’ha lasciato. Se adesso lei sta con una donna? Ora no, prima sì. Quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa. Poi quando lei è uscita di casa si è messa insieme a un’altra ragazza e sono state insieme per un lungo periodo, circa due anni, tutto questo avendo un bambino”.

Un altro aspetto interessante della conversazione è stato il riferimento all’ultima relazione di Helena con una donna: “Quando ho avuto io la mia ultima storia con una donna? Quattro anni fa”, ha spiegato.

La rivelazione di Helena ha suscitato curiosità tra gli altri concorrenti della casa, in particolare da parte di Maxime Mbanda, che le ha chiesto se fosse attratta fisicamente da Zeudi Di Palma. Helena ha raccontato questo episodio direttamente a Zeudi, ammettendo di essere rimasta sorpresa dalla domanda diretta: “Comunque tornando a prima… Dopo che ho raccontato delle mie storie con donne Maxime mi ha chiesto una seconda volta se ero attratta da te. Io sono rimasta un po’ scioccata perché è una domanda un po’ troppo diretta e infatti non è che ho dato proprio una risposta. Avevo Luca accanto a me per fortuna e ha iniziato a parlare lui. Se non ci fosse stato lui ad aiutarmi, non avrei saputo come reagire”.

Nonostante il momento di imbarazzo, Helena ha concluso il racconto riferendosi a un filmato mostrato durante una puntata del programma: “Poi alla fine abbiamo commentato il filmato mio e tuo che hanno fatto vedere in puntata”.

Questa apertura da parte di Helena Prestes rappresenta un momento significativo del Grande Fratello, offrendo uno spaccato autentico della sua vita e delle sue esperienze personali. La modella brasiliana sembra aver instaurato un legame particolare con Zeudi Di Palma, alimentando speculazioni su una possibile attrazione reciproca tra le due.

L’episodio ha inoltre portato alla luce aspetti poco conosciuti della vita di Helena, come le difficoltà affrontate dalla sua famiglia in passato. Il racconto della sorella, mandata via di casa dalla madre per la sua relazione con una donna, rivela una realtà complessa che ha probabilmente influenzato anche le scelte e le esperienze personali della modella.

Helena coming out to zeudi Racconta di quanto successo con Max in piscina. Zeudi che, a proposito della sua relazione con una ragazza dice “ a me non me l hai detto” H risponde “non me l hai chiesto”#zelena #grandefratello pic.twitter.com/eERcIDvb7u — Stabbono te (@remarenonstanca) December 21, 2024