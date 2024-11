Helena Prestes spiega la lettera a Lorenzo al Grande Fratello: “L’ho fatto col cuore, ma non sono innamorata di lui”

Nella casa del Grande Fratello, il gesto di Helena Prestes di scrivere una lettera a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno ha sollevato polemiche e curiosità. La decisione dell’ex naufraga di dedicare un messaggio al modello, attuale compagno di Shaila Gatta, è stata accolta con perplessità da molti concorrenti e ha generato nuove tensioni. Tra i più critici, Javier, che ha chiesto spiegazioni dirette a Helena per capire le ragioni di un gesto che a molti è apparso ambiguo.





Durante una conversazione privata, Helena ha finalmente condiviso i suoi sentimenti e le motivazioni dietro la lettera, cercando di mettere fine alle speculazioni. “Ho seguito il mio cuore e ho sentito che fosse giusto dedicargli un pensiero in quel giorno speciale,” ha spiegato, visibilmente emozionata. Tuttavia, ha voluto chiarire un aspetto cruciale: “Non sono attratta da lui. Non mi sono mai innamorata di Lorenzo.”

Le parole di Helena non sembrano aver convinto del tutto Javier, che ha manifestato il suo scetticismo sulla scelta del momento e sulla reale natura del legame tra i due. “Secondo me non era il momento giusto. Ma penso che tu provi ancora qualcosa per lui,” ha replicato il coinquilino, lasciando intendere che la questione potrebbe alimentare ulteriori polemiche nella casa.

Con le lacrime agli occhi, Helena ha cercato di approfondire il suo rapporto con Lorenzo, descrivendolo come una connessione basata su un’affinità personale. “Riesco a vedere delle cose in lui che vedo in me. Non ho paura di discutere le cose,” ha detto la modella, riferendosi a un affetto che, secondo lei, è puramente fraterno. “Lo amo come amico,” ha concluso, precisando che per lei Lorenzo rappresenta una figura vicina ma priva di implicazioni romantiche.

Il gesto, però, ha inevitabilmente riaperto vecchie ferite e generato sospetti, soprattutto considerando il clima già teso nella casa. La compagna di Lorenzo, Shaila Gatta, ha manifestato in più occasioni una forte gelosia verso Helena, accusandola di cercare visibilità e di alimentare dinamiche che potrebbero creare fraintendimenti. Sebbene Helena abbia ribadito la natura innocente del suo gesto, i suoi coinquilini e il pubblico sembrano divisi: c’è chi crede alla sua versione e chi sospetta che ci sia qualcosa di più.

Nel frattempo, il rapporto tra Helena e Lorenzo potrebbe diventare uno dei punti centrali delle prossime puntate. Le parole della modella hanno infatti aggiunto nuove sfumature alla situazione, ma non hanno completamente dissipato i dubbi su ciò che prova realmente. Anche il pubblico segue con attenzione l’evoluzione di questa vicenda, con molti che si chiedono se la lettera sia stata davvero un atto spontaneo o una mossa strategica per attirare l’attenzione.