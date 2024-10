“Hey mamma, sto andando nel bosco” poi scompare: si cerca da una settimana Roberta Zanella in Val di Sole

Roberta Zanella, 38 anni, è scomparsa lunedì sera, il 14 ottobre, dalla sua casa a Monclassico, Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La donna viveva da sola e ha lasciato il cellulare e un biglietto di saluti per la mamma. “Ciao, sono nel bosco”, avrebbe scritto prima di sparire nel nulla. Non vi è alcuna traccia della donna nonostante le ricerche intense.





L’allarme è stato dato dalla mamma di Roberta, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri quando non è riuscita a mettersi in contatto con lei. Le ricerche sono state estese a tutta la valle coinvolgendo vigili del fuoco, soccorso alpino della Guardia di Finanza, unità cinofile, e carabinieri.

Roberta Zanella è stata vista per l’ultima volta sabato scorso e non vi sono indizi sulla sua posizione attuale. Le testimonianze raccolte dai carabinieri sono attualmente al vaglio insieme ad alcune immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Non è ancora chiaro se la donna si sia allontanata da sola o in compagnia di una persona non identificata.

Le operazioni di ricerca sono state ostacolate dalla pioggia battente, ma nonostante ciò, le autorità continuano a investigare senza escludere alcuna pista.

Roberta Zanella è descritta come “molto riservata” e vive di lavori saltuari. Le ricerche proseguono mentre la comunità si mobilita per trovare indizi che possano condurre alla sua scomparsa. La speranza è quella di ritrovare presto Roberta e portare chiarezza su questa misteriosa vicenda.

La Val di Sole si stringe attorno alla famiglia di Roberta Zanella, nella speranza di avere presto notizie sulla sua scomparsa.