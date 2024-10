Ho cercato di metterla in guardia: Paola Caruso sotto shock dopo la notizia del matrimonio, le sue parole dalla ex del futuro sposo

In un’atmosfera carica di emozione, Paola Caruso ha rivelato il suo prossimo matrimonio durante l’ultima puntata del programma televisivo Verissimo. La showgirl ha condiviso la notizia con il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin, esprimendo un profondo entusiasmo per le nozze che si terranno il 10 luglio di quest’anno. Tuttavia, la gioia dell’annuncio è stata momentaneamente oscurata da un’intervento inaspettato da parte dell’ex compagna del suo futuro marito, Gianmarco.





Gianmarco, attualmente al fianco di Paola Caruso, è descritto dalla showgirl come un sostegno fondamentale sia per lei che per il figlio, Michele. “Mi sposo e lo farò in chiesa. Ancora non ci credo”, ha dichiarato Paola, confermando che la data delle nozze è già fissata. Questa rivelazione ha toccato profondamente il pubblico, che ha seguito con empatia le recenti sfide affrontate dalla Caruso legate alla salute del suo bambino.

Paola Caruso e le rivelazioni dell’ex compagna di Gianmarco

A sole 24 ore dall’annuncio delle sue nozze, Simona, ex compagna di Gianmarco e madre del suo primo figlio, ha preso la parola su Instagram. La donna ha affermato di aver assistito a un incontro tra Paola e Gianmarco durante il Capodanno a Montecarlo, smentendo la versione fornita dalla showgirl. “Ero presente anche io, mi stavo allenando in palestra quando si sono scambiati i numeri di telefono. Paola sapeva che ero lì”, ha spiegato Simona, contestando che la loro prima interazione sia avvenuta in modo idilliaco, come raccontato da Paola.

Simona ha dichiarato che la sua relazione con Gianmarco si è protratta anche dopo l’inizio della nuova storia tra lui e Paola. Secondo lei, l’ex compagno avrebbe mantenuto una certa ambiguità, frequentando contemporaneamente entrambe le donne. La situazione si complica ulteriormente con la rivelazione di Simona che ha tentato invano di contattare Paola per fornirle ulteriori dettagli sulle circostanze della loro relazione. “Le ho scritto una lettera, le ho spiegato che lui era con me e ho prove della mia versione. Ma lei ha ignorato ogni mia comunicazione”, ha affermato l’ex partner.

In risposta a queste dichiarazioni, Paola Caruso avrà qualcosa da dire? La tensione tra le due donne si intensifica mentre si avvicina la data del matrimonio. La questione potrebbe ulteriormente complicarsi, poiché Simona continua a sostenere che, sebbene Paola affermi di essere insieme a Gianmarco da due anni, in realtà la loro relazione sarebbe iniziata solamente circa un anno fa.

In un contesto di sentimenti contrastanti e rivelazioni inaspettate, l’attenzione rimane alta su Paola Caruso e sul suo imminente matrimonio, mentre la complessità della vita sentimentale di Gianmarco continua a emergere.