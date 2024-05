I Camaleonti: ”Questo è il motivo per cui abbiamo deciso per questo nome”

Fondata nel 1963 e ancora attiva, I Camaleonti sono un noto gruppo musicale italiano con una fanbase diffusa non solo a livello nazionale: deliziamoci scoprendo di più su chi sono, la biografia, la carriera, le hit più memorabili e gli svariati aspetti della vita privata dei membri attuali e passati della band.





Il merito della formazione de I Camaleonti, che avviene nel 1963, riconduce al chitarrista Riki Maiocchi. Dal principio, il gruppo sceglie di abbracciare il genere musicale denominato beat, che nacque poco prima in Inghilterra. Solo due anni dopo la sua formazione, I Camaleonti si perfezionano nell’esecuzione in italiano di cover dei brani più amati a livello globale.

Il gruppo debutta al rinomato “Raduno Beat” di Milano, dove viene notato da Miki Del Prete, storico paroliere di Adriano Celentano. I Camaleonti raggiungono rapidamente il successo con brani come Chiedi Chiedi, Sha la la la la e Portami tante rose. Col passare del tempo, Riki, il fondatore del gruppo, decide di intraprendere una carriera da solista.

Il gruppo ritorna con nostalgia agli anni ’60 entusiasmanti: “Un periodo magico, pieno di desiderio di cambiamento”, come ricordano. Miss Bortone curiosa sul perché di tale scelta per il nome: “All’inizio, a seconda dei luoghi in cui ci esibivamo e del pubblico che ci accoglieva, variavamo il nostro repertorio musicale. Suonavamo liscio per un pubblico più maturato, rock per un pubblico più giovane. Così, come i camaleonti si mimetizzano nel loro ambiente, noi facevamo lo stesso con la nostra musica. In più, in quel periodo, c’era un dramma televisivo che ci piaceva con lo stesso nome, quindi nell’abbracciare quel nome c’è anche questo”, spiegano.

I Camaleonti: La presenza di Teo Teocoli nelle file iniziali

Facevano parte de I Camaleonti: Riki Maiocchi; Paolo de Ceglie, scomparso nel 2004; Gerry Manzoli. Tra i membri originari del gruppo c’era anche un giovanissimo Teo Teocoli, che è poi emerso come una delle figure di spicco dello scenario dell’intrattenimento italiano.

Dalla formazione originaria de I Camaleonti rimangono: il tastierista Tonino Cripezzi, il chitarrista Gerry Manzoli, il batterista Paolo de Ceglie e il bassista Livio Macchia, affiancato nel corso degli anni da numerosi altri membri.

Al momento, I Camaleonti includono: Livio Macchia; Antonio Cripezzi; Valerio Veronese; Massimo Brunetti e Massimo di Rocco. Nel 2004, la band saluta un membro di lunga data come Paolo de Ceglie; a lui sono dedicate le raccolte intitolate 40 anni di musica e applausi e Storia, che presentano una riflessione sui loro più grandi successi.