I Figli di Adriano Celentano: Chi Sono Oggi

Adriano Celentano è un’icona della musica e dello spettacolo italiano, ma la sua influenza non si limita solo alla sua carriera. Con Claudia Mori, sua compagna storica diventata moglie nel 1964, ha creato una famiglia affiatata composta da tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Scopriamo chi sono e cosa fanno oggi i figli di Celentano.

Rosita Celentano: La Primogenita nel Mondo dello Spettacolo

Rosita Celentano, la figlia maggiore di Adriano e Claudia, è probabilmente la più conosciuta dal pubblico italiano. Fin da piccola, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Ha fatto il suo debutto nel 1975 a soli 10 anni, recitando accanto a suo padre nel film “Yuppi Du”. Negli anni successivi, ha esplorato anche la musica, pubblicando il suo 45 giri “Dal tuo sguardo in poi”. Nel 1990, ha preso parte al Festival di Sanremo come co-presentatrice, avviando così una carriera di successo come conduttrice televisiva. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e scritto tre libri. Oggi, all’età di 57 anni, Rosita continua a essere un volto noto nel mondo dello spettacolo italiano e si mostra serena riguardo al processo di invecchiamento.





Giacomo Celentano: Lo Spiritualista e Motivatore

Giacomo, l’unico figlio maschio di Celentano, ha ereditato la passione per la musica. Ha debuttato con il suo primo album, “Dentro il bosco”, all’età di 23 anni. Tuttavia, la sua carriera musicale non ha raggiunto il successo di suo padre. In seguito, Giacomo ha intrapreso un percorso spirituale, pensando di diventare un frate. La religione ha avuto un ruolo cruciale nella sua vita, aiutandolo a superare la depressione, come raccontato nel suo libro “La luce oltre il buio”. Oltre alla musica e alla spiritualità, Giacomo ha scoperto una passione per la scrittura. Attualmente, all’età di 56 anni, gira l’Italia con il suo messaggio positivo di fede e amore.

Rosalinda Celentano: Attrice e Musicista

Anche Rosalinda Celentano ha scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare nella musica. Negli anni ’90, ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani, aggiudicandosi la finale. Ha vinto il Festivalbar un anno dopo, nella sua ultima edizione nella sezione Disco Verde. Successivamente, ha intrapreso la carriera di attrice e ottenuto riconoscimenti come il Globo d’Oro come Miglior attrice esordiente per il film “Paz!” nel 2002. È apparsa anche in “La passione di Cristo” di Mel Gibson nel 2004, interpretando il ruolo di Satana. All’età attuale, Rosalinda continua a essere coinvolta nel mondo dello spettacolo e condivide un forte legame familiare con i suoi parenti celebri.

In conclusione, i figli di Adriano Celentano, Rosita, Giacomo e Rosalinda, hanno seguito carriere variegate nel mondo dello spettacolo, dalla televisione alla musica e alla recitazione. Pur avendo dovuto confrontarsi con le aspettative create dal nome famoso dei loro genitori, hanno trovato il proprio cammino e continuano a portare avanti le loro passioni e talenti unici.