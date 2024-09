Ignazio Boschetto de Il Volo ha detto sì a Michelle Bertolini, le foto e i video del matrimonio

Il tenore de Il Volo ha celebrato il suo amore con la modella italo-venezuelana in una cerimonia intima, circondato da amici e parenti.

Ignazio Boschetto, celebre membro del trio musicale Il Volo, ha detto “sì” a Michelle Bertolini, modella di origini italo-venezuelane. La coppia ha scelto di celebrare il rito civile in compagnia di amici e familiari. Già lo scorso dicembre, Michelle aveva condiviso sui social l’annuncio del fidanzamento, mostrando l’elegante anello. Ora, le immagini del loro giorno speciale sono apparse sui social, immortalando momenti di gioia e amore.





Dettagli del matrimonio di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Il 12 settembre segna la data delle nozze tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini. Sebbene la location esatta non sia stata resa pubblica, le foto e i video condivisi sui social suggeriscono che la cerimonia si sia svolta con rito civile. Tra gli invitati spiccavano i membri delle rispettive famiglie e gli altri componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, che hanno festeggiato i novelli sposi con affetto. In un video su Instagram, si vedono i colleghi di Ignazio abbracciare calorosamente la coppia. Dopo lo scambio delle promesse, i due sono stati accolti da applausi, petali di rose bianche e un cielo punteggiato di palloncini. La sposa ha indossato un abito creato appositamente per lei da Elisabetta Garuffi, nota stilista e moglie di Paolo Cevoli.

Una storia d’amore discreta e intensa

Dopo la conclusione della sua relazione nel 2022 con Ana Paula, Ignazio Boschetto ha trovato un nuovo amore in Michelle Bertolini. La coppia, insieme da circa un anno, ha mantenuto un profilo basso riguardo alla loro vita privata, condividendo solo alcune immagini sui social. A dicembre, hanno annunciato pubblicamente il fidanzamento, rivelando che presto sarebbero diventati marito e moglie. Michelle Bertolini, sebbene lontana dal mondo dello spettacolo, ha una carriera di successo come modella ed è stata incoronata Miss Venezuela International nel 2013. Oltre alla moda, è anche un’imprenditrice: gestisce un ristorante di sushi, Kiko Sake Sushi, e una cantina di vini, Bertolini Wine. La sua vita professionale e personale riflette una combinazione di eleganza e dedizione, qualità che hanno sicuramente conquistato il cuore del tenore.

Questa unione non solo celebra l’amore tra Ignazio e Michelle, ma rappresenta anche un nuovo capitolo nella vita del tenore, noto per la sua voce potente e il suo impegno artistico. I fan di Il Volo e gli appassionati di musica attendono con entusiasmo ulteriori aggiornamenti su questa coppia affascinante.

