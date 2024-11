Il tennista italiano, numero uno al mondo nel 2024, è stato decisivo per la vittoria dell’Italia contro l’Olanda in finale di Coppa Davis. Paul Haarhuis, capitano olandese, ha elogiato Sinner con ironia, arrivando a proporre un passaporto olandese per il campione.





Tutto ruota attorno a Jannik Sinner, e non potrebbe essere altrimenti. Il giovane tennista italiano, attualmente numero uno nella classifica mondiale ATP, sta vivendo un 2024 straordinario, con una percentuale di vittorie altissima che conferma il suo dominio nel tennis internazionale. In occasione della recente finale di Coppa Davis a Malaga, il capitano della squadra olandese, Paul Haarhuis, ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni ironiche e particolari rivolte proprio a Sinner.

L’Italia e l’Olanda si sono affrontate più volte in Coppa Davis negli ultimi anni, creando una sorta di rivalità sportiva. Fino a pochi giorni fa, l’Olanda aveva raggiunto solo una volta le semifinali della competizione, nel 2001, arrendendosi alla Francia. Quest’anno, sotto la guida di Haarhuis, la squadra olandese ha sorpreso molti arrivando fino alla finale, nonostante non disponga di giocatori tra i primi 15 del mondo. Tuttavia, l’ostacolo rappresentato dall’Italia si è rivelato insormontabile.

Lo scorso anno, sempre a Malaga, l’Italia aveva eliminato l’Olanda in semifinale con un risultato di 2-1. In quell’occasione, Jannik Sinner aveva vinto il suo singolare e poi era sceso in campo anche nel doppio insieme a Lorenzo Sonego, regalando il punto decisivo alla squadra italiana. Haarhuis, già allora, aveva commentato con ironia la presenza di Sinner: “Il momento in cui Jannik è atterrato qui a Malaga. Penso che sia lì che qualcosa non abbia funzionato a dovere”.

Quest’anno, le due nazioni si sono incontrate nuovamente nella fase a gironi della Coppa Davis, ma in quell’occasione Sinner non era presente. Nonostante ciò, l’Italia era riuscita a imporsi grazie alle vittorie nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, mentre l’Olanda aveva conquistato il doppio, decisivo per la differenza set. La finale, però, ha visto il ritorno del numero uno italiano, che ha fatto la differenza.

In conferenza stampa prima della finale, Haarhuis ha continuato a usare l’ironia per descrivere la sfida contro l’Italia. “L’Italia è campione in carica con Sinner, penso che dovremo avvelenare un po’ il loro cibo. Dobbiamo andare in campo con grandi attributi domenica. Quello che stiamo facendo è davvero grande, perché non abbiamo giocatori nei primi 5, 10 o 15 al mondo”, ha dichiarato scherzando. Con queste parole, il capitano olandese ha sottolineato la difficoltà di battere una squadra guidata da un talento come Sinner.

Dopo la finale, Haarhuis ha ribadito il suo apprezzamento per il tennista italiano. “Senza Jannik avremmo vinto contro l’Italia. Credevamo di poter vincere, con o senza Berrettini”, ha affermato. Successivamente, sempre con un tono ironico ma amichevole, ha aggiunto: “A Sinner ho detto che abbiamo un passaporto olandese per lui per l’anno prossimo. Faremo qualsiasi cosa per averlo: parla già tedesco, quindi imparare l’olandese probabilmente sarà un gioco da ragazzi per lui”. Sebbene sia chiaro che si tratti di una battuta, queste parole evidenziano quanto sia importante la presenza di Sinner nella squadra italiana.

La prestazione di Jannik Sinner in questa edizione della Coppa Davis ha confermato ancora una volta il suo status di giocatore dominante nel panorama mondiale. Il giovane altoatesino non solo ha dimostrato di essere un atleta straordinario, ma anche un elemento fondamentale per il successo della squadra italiana guidata dal capitano Filippo Volandri.

L’Olanda, dal canto suo, può comunque essere orgogliosa del risultato ottenuto quest’anno. Raggiungere la finale è stato un traguardo storico per una squadra che non dispone di grandi nomi nel circuito ATP. Haarhuis ha saputo motivare i suoi giocatori e creare un gruppo compatto e grintoso, capace di superare avversari più quotati sulla carta.

Nonostante l’ironia e le battute del capitano olandese, è evidente che il rispetto per Jannik Sinner sia massimo. Il giovane italiano rappresenta una delle figure più influenti del tennis contemporaneo e il suo contributo alla Coppa Davis è stato decisivo per portare l’Italia alla vittoria.