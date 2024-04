Il Clandestino orario a che ora inizia e quando finisce la fiction di Rai 1

Il Clandestino orario su Rai 1

A che ora inizia Il Clandestino e a che ora finisce su Rai 1 ? La televisione italiana è pronta ad accogliere una nuova entusiasmante serie TV che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo: “Il Clandestino”. Protagonista di questa avvincente fiction è Edoardo Leo, che interpreta Luca Travaglia, un ex ispettore antiterrorismo. La narrazione si snoda attraverso le vicende di Luca e un cast di supporto di talento, che include Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari. Questo gruppo di attori d’eccezione porta in vita la trama della serie nelle sei prime serate su Rai 1, a partire da lunedì 8 aprile 2024. A seguire: Il Clandestino orario su Rai 1.





A che ora inizia Il Clandestino su Rai 1

L’appuntamento con “Il Clandestino” è fissato per ogni lunedì sera su Rai 1, dando vita ad un totale di 12 episodi distribuiti su 6 serate. La serie prende il via alle 21:45, subito dopo il termine di “Affari Tuoi”, e prosegue fino alle 23:30 circa. Per coloro che non possono assistere alla trasmissione in diretta o preferiscono la visione in streaming, RaiPlay offre la soluzione ideale. Infatti, parallelamente alla trasmissione televisiva, i due nuovi episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma on demand immediatamente dopo le 21:45.

La trama di “Il Clandestino” si concentra sull’esperienza di Luca Travaglia nell’ambito dell’antiterrorismo, un tema attuale e di grande impatto emotivo. La serie, con le sue dinamiche intense e i colpi di scena, esplora i confini sfumati tra giustizia e morale, offrendo al pubblico non solo intrattenimento di qualità ma anche spunti di riflessione profondi.

Perché Non Perdersi “Il Clandestino”

“Il Clandestino” rappresenta un’importante aggiunta al panorama delle serie televisive italiane, non solo per l’attualità dei temi trattati ma anche per la qualità della produzione e delle interpretazioni. La presenza di un cast di alto livello assicura una resa emotiva e narrativa di spessore, in grado di coinvolgere lo spettatore in un viaggio ricco di tensione e pathos. Inoltre, la possibilità di seguire la serie sia in diretta televisiva che in streaming su RaiPlay la rende accessibile a un pubblico ampio e diversificato, inclusi coloro che prediligono la flessibilità nella fruizione dei contenuti.

In conclusione, “Il Clandestino” è una serie da non perdere per gli appassionati di fiction italiane di qualità, che cercano storie avvincenti e ben costruite. Con la sua premessa intrigante e un cast di personaggi complessi e ben delineati, promette di essere una delle produzioni più interessanti della stagione televisiva. Non dimenticate: l’appuntamento è su Rai 1, ogni lunedì sera dalle 21:45, a partire dall’8 aprile 2024.