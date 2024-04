Il Clandestino replica prima puntata su Rai Premium: orari e quando rivedere gli episodi 1-2

“Un’introduzione emotiva e ricca di azione: ‘Il Clandestino’ svela il coraggio e la resilienza di Luca Travaglia, da Roma a Milano.”





Il Clandestino replica prima puntata, riassunto episodi 1-2

Nella vibrante città di Milano, la fiction “Il Clandestino” si apre con un racconto intenso e coinvolgente, dove Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, emerge come un personaggio complesso e affascinante. La sua vita viene stravolta da un tragico attentato che gli sottrae non solo l’amata moglie ma anche l’imperturbabile forza di uno dei suoi più giovani agenti. Questo evento devastante lo spinge a lasciare il suo passato a Roma e a cercare rifugio nella metropoli lombarda, dove inizia una nuova vita lontano dai fantasmi del suo passato. Travaglia, ora buttafuori nelle discoteche, trova casa in un insolito ma accogliente loft situato all’interno di un’officina meccanica, gestita da Palitha, un intraprendente srilankese che si rivela non solo un amico ma un punto di svolta nella vita di Luca. Quando Palitha si trova in difficoltà, la decisione di Travaglia di intervenire segna l’inizio di una nuova avventura che lo porterà a fondare una propria agenzia investigativa, promettendo agli spettatori una serie di episodi carichi di suspense, emozione e scoperte inaspettate.

Il Clandestino replica prima puntata su Rai Premium e in streaming

Per tutti coloro che non hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’emozionante inizio di “Il Clandestino” o desiderano rivivere i momenti salienti della storia di Luca Travaglia, la replica degli episodi 1-2 offre un’occasione imperdibile. Grazie alla piattaforma RaiPlay, gli episodi sono accessibili in streaming, consentendo una visione flessibile e su misura. Inoltre, per una comodità ulteriore, è possibile collegare la propria Smart TV a RaiPlay e godersi gli episodi nel comfort del proprio soggiorno. La prima puntata verrà trasmessa anche su Rai Premium, offrendo un’alternativa per chi predilige la visione tradizionale. Appuntamento quindi sabato 13 aprile 2024 alle ore 21.20, per non perdere l’opportunità di seguire da vicino le vicissitudini di Travaglia, le sfide che lo attendono e le dinamiche che caratterizzano il suo rapporto con Palitha e l’ambiente che lo circonda.

In definitiva, “Il Clandestino” non è solo una storia di redenzione e coraggio ma anche un viaggio attraverso le sfaccettature più profonde dell’animo umano, esplorate nel contesto di una Milano poliedrica e piena di sfide. La serie promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo, con una narrazione avvincente che intreccia dramma, azione e introspezione. Assicuratevi quindi di sintonizzarvi su Rai Premium o di accedere a RaiPlay per non perdere la replica di questa entusiasmante avventura televisiva.