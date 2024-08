Il Commissario Tecnico della nazionale spagnola di pugilato ha dichiarato che Imane Khelif ha svolto un allenamento con la squadra e ha pareggiato con Jose Quiles

La testimonianza di Rafa Lozano, Commissario Tecnico della squadra spagnola di boxe alle Olimpiadi di Parigi, evidenzia la preparazione di Imane Khelif con i membri della sua squadra: “Imane Khelif si è allenata con noi e ha inflitto danni a tutte le nostre ragazze. Pertanto, l’abbiamo messa a confronto con Jose Quiles e hanno ottenuto un pareggio.”





Il caso di Imane Khelif, pugile algerina di 25 anni, continua a generare una notevole controversia alle Olimpiadi di Parigi. Questa polemica ha assunto dimensioni globali, coinvolgendo figure politiche da Abodi e Meloni fino a Trump, a seguito dell’incontro di boxe contro l’azzurra Angela Carini. Il ritiro di Carini, avvenuto dopo meno di un minuto di combattimento a causa del “forte dolore” subito, ha riacceso le accuse nei confronti di Khelif, sostenendo che non avrebbe dovuto avere il permesso di competere nel torneo femminile a causa del suo livello di testosterone elevato. Inoltre, sono circolate notizie infondate, da affermazioni secondo cui sarebbe una donna transgender a quelle che la definiscono un uomo. Il Commissario Tecnico della nazionale spagnola di pugilato ha attualmente alimentato il dibattito, rivelando cosa è accaduto quando l’atleta algerina ha partecipato agli allenamenti con loro. È importante notare che Imane Khelif è stata dichiarata dal Comitato Olimpico Internazionale pienamente idonea a gareggiare tra le donne.

L’opinione di Rafa Lozano riguardo alla partecipazione di Imane Khelif alle Olimpiadi femminili è chiara. Delinea la sua posizione nella premessa del suo intervento a Radio Marca: “Non credo sia giusto, né equo. Ognuno è libero di avere la propria opinione, ma questa è la mia visione.”

Il CT spagnolo, 54 anni e ex pugile olimpico con una medaglia di bronzo ad Atlanta 1996 e una medaglia d’argento a Sydney 2000, racconta la propria esperienza avuta con l’atleta algerina quando si è trovata ad allenarsi con la sua squadra presso il CAR Blume di Madrid, una delle strutture sportive più importanti della Spagna dedicata alla formazione di atleti d’eccellenza: “La nostra squadra stava partecipando a un ritiro presso il Blume e non potevamo metterla a confronto con nessuno. L’abbiamo posizionata con Jennifer Fernandez e ha inflitto danni. Con chiunque fosse stata abbinata, ha avuto un effetto negativo. Poi abbiamo messo Jose Quiles e il loro incontro è terminato in pareggio. Dal mio punto di vista, non considero la situazione giusta.”

Jose Quiles, l’avversario con cui Khelif ha ottenuto un pareggio sul ring, è uno dei pugili di punta della delegazione spagnola alle Olimpiadi di Parigi. Il ventiseienne si è qualificato per i quarti di finale sconfiggendo il kazako Makhmud Sabyrkhan nella categoria fino a 57 chilogrammi, che è di 9 chili inferiore rispetto ai 66 chili della categoria di Khelif.