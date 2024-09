Il commovente addio a Paola Marella: il ricordo di Alessandro Borghese e le parole del marito al funerale

La scomparsa di Paola Marella, celebre architetta e volto noto della televisione, avvenuta all’età di 61 anni, ha lasciato un profondo dolore nel cuore di chi l’ha conosciuta. Tra i presenti ai funerali a Milano, c’era anche Alessandro Borghese, chef e personaggio televisivo, che ha voluto condividere alcune riflessioni toccanti sulla sua cara amica e collega, morta a causa di un tumore. Visibilmente commosso, Borghese ha dichiarato: “Siamo stati un po’ compagni di viaggio e antesignani di una nuova tv”.





I funerali di Marella, svoltisi in un’atmosfera carica di emozione, hanno visto anche la presenza del marito Domenico, il quale ha voluto omaggiarla con parole significative. Marella, nota per la sua perseveranza e professionalità, aveva affrontato ripetute sfide legate alla sua salute. Dopo aver contratto un cancro al seno nel 2011, era riuscita a guarire, ma nel 2020 le era stato diagnosticato un nuovo nodulo, fortunatamente benigno. La sua vita si è spenta il 21 settembre 2024, ma il suo ricordo perdura nei cuori di tutti coloro che l’hanno seguita e amata.

Alessandro Borghese, durante la cerimonia, ha rievocato i primi passi professionali compiuti insieme a Paola su Real Time, lamentandosi della sua dipartita. “Abbiamo iniziato insieme tanti anni fa su Real Time”, ha ricordato con la voce rotta dall’emozione, sottolineando il loro contributo alla nascita di una nuova era televisiva. “Attraverso il suo mondo legato all’immobiliare e il mio legato alla cucina, abbiamo formato una coppia affiatata che ha segnato la rete con programmi che rimangono nella storia”.

Domenico, il marito di Marella, ha toccato le corde più profonde del cuore, affermando: “Sono stato egoista, perché pensavo alla mia famiglia. Ma ieri ho realizzato che la sua luce era per tutti”. Ha descritto Paola come una persona che ha saputo brillare non solo per chi le stava vicino, ma anche per molti altri. “La sua luce rimarrà con noi — ha aggiunto — non dimenticatela”.

Il suo contributo nella professione è stato applaudito da tutti, grazie alla sua dedizione e serietà. Marella ha saputo elevare la professione architettonica, portando il suo talento anche in televisione durante gli anni di crisi nel mercato immobiliare, quando ha accettato un’offerta che l’ha catapultata nel mondo della tv.

Molti degli amici e dei familiari presenti hanno condiviso ricordi indelebili di una donna che ha sempre dimostrato solarità e disponibilità, facendo sentire tutti a proprio agio. “Grazie alla sua famiglia e a tutti quelli che le sono stati vicino in questo percorso”, ha concluso Domenico, esprimendo gratitudine per l’immenso affetto ricevuto.

La perdita di Paola Marella segna un capitolo triste per la Milano che l’ha tanto amata e che continuerà a ricordare la sua luce.