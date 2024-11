Il confronto degli ascolti televisivi tra la serie Libera e il Grande Fratello del 26 novembre 2024

La serata televisiva di martedì 26 novembre 2024 ha visto un’interessante competizione tra due offerte di primo piano. Su Rai 1, la serie TV Libera ha conquistato 3.415.000 telespettatori, pari al 18,8% di share. Nello specifico, il primo episodio ha attirato 3.595.000 spettatori con uno share del 17,92%, mentre il secondo è stato seguito da 3.248.000 persone, raggiungendo il 19,73%.





Su Canale 5, il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha raccolto 1.825.000 telespettatori, pari a un 13,93% di share. Nonostante il format continui a mantenere una base di pubblico fedele, i dati segnano un calo significativo rispetto agli ascolti delle prime puntate di questa edizione.

Il trend del Grande Fratello 2024

Analizzando l’andamento delle puntate del Grande Fratello, emerge un progressivo calo di spettatori e di share. Dalla prima puntata, che aveva registrato 2.510.000 spettatori con il 21,28% di share, l’interesse sembra essersi affievolito. Ecco il dettaglio degli ascolti fino alla quindicesima puntata:

Prima puntata : 2.510.000 spettatori, 21,28% di share

: 2.510.000 spettatori, 21,28% di share Seconda puntata : 2.091.000 spettatori, 17,1%

: 2.091.000 spettatori, 17,1% Terza puntata : 2.238.000 spettatori, 18,51%

: 2.238.000 spettatori, 18,51% Quarta puntata : 1.993.000 spettatori, 16,26%

: 1.993.000 spettatori, 16,26% Quinta puntata : 2.153.000 spettatori, 17,9%

: 2.153.000 spettatori, 17,9% Sesta puntata : 2.122.000 spettatori, 16,5%

: 2.122.000 spettatori, 16,5% Settima puntata : 2.293.000 spettatori, 18,45%

: 2.293.000 spettatori, 18,45% Ottava puntata : 2.204.000 spettatori, 17,4%

: 2.204.000 spettatori, 17,4% Nona puntata : 2.268.000 spettatori, 18,2%

: 2.268.000 spettatori, 18,2% Decima puntata : 2.219.000 spettatori, 18,1%

: 2.219.000 spettatori, 18,1% Undicesima puntata : 2.096.000 spettatori, 17,05%

: 2.096.000 spettatori, 17,05% Dodicesima puntata : 2.313.000 spettatori, 17,9%

: 2.313.000 spettatori, 17,9% Tredicesima puntata : 1.987.000 spettatori, 15,4%

: 1.987.000 spettatori, 15,4% Quattordicesima puntata : 1.803.000 spettatori, 14,69%

: 1.803.000 spettatori, 14,69% Quindicesima puntata: 1.825.000 spettatori, 13,93%

I numeri della quindicesima puntata evidenziano uno dei dati più bassi della stagione. Sebbene il programma resti un appuntamento fisso per molti, la perdita di quasi 700.000 telespettatori rispetto alla prima serata è significativa.

Il successo di Libera su Rai 1

La serie Libera si conferma come una delle proposte più apprezzate dal pubblico. Il format, che unisce trame avvincenti e personaggi ben costruiti, è riuscito a battere la concorrenza del reality. L’aumento dello share durante il secondo episodio della serata, salito al 19,73%, testimonia un coinvolgimento crescente del pubblico.

Il sistema Auditel: come vengono raccolti i dati

Gli ascolti televisivi sono rilevati grazie alla tecnologia messa a disposizione da Auditel, società che utilizza un sistema chiamato “meter” per monitorare le preferenze dei telespettatori. Questo apparecchio, installato in circa 16.100 famiglie italiane (pari a 41.000 individui), è in grado di registrare quale canale è sintonizzato sul televisore, oltre a rilevare quante persone sono davanti allo schermo.

Il dispositivo è composto da tre parti principali: un’unità di rilevazione dello stato del televisore, un telecomando che permette ai membri della famiglia di indicare la loro presenza e un’unità centrale che trasmette i dati alla sede di Milano. Qui, i numeri vengono elaborati e pubblicati il mattino seguente, fornendo un quadro dettagliato delle preferenze televisive della popolazione.

Considerazioni sugli ascolti

Il confronto tra Libera e il Grande Fratello mostra un chiaro predominio delle fiction sulle reti Rai rispetto ai reality show di Canale 5. Tuttavia, il calo degli ascolti del Grande Fratello potrebbe essere attribuito a diversi fattori, tra cui una formula ormai consolidata che fatica a rinnovarsi e la forte concorrenza di programmi alternativi.

Nonostante la flessione, il reality resta un pilastro della programmazione di Mediaset, e sarà interessante osservare come si evolverà nelle prossime settimane. La sfida degli ascolti continua, con Rai e Mediaset che si contendono l’attenzione del pubblico serale in un panorama televisivo sempre più competitivo.