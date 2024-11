Il dolore di Orietta Berti a Verissimo: “Ho perso mia nipote a 20 anni, l’ho cresciuta come fosse mia figlia”

Oggi, domenica 3 novembre, Orietta Berti è stata ospite di Verissimo insieme ai figli Omar e Otis. Durante la visione di un video del passato che ritrae la famiglia al completo, non è riuscita a trattenere le lacrime. Anche i figli sono scoppiati a piangere e Silvia Toffanin gli ha chiesto il motivo di tanta emozione. La celebre cantante ha spiegato che tra le immagini è comparsa anche una sua nipote morta a 20 anni per una malattia.





“C’era la mia nipotina Orietta che se n’è andata a 20 anni. L’abbiamo cresciuta noi, la sua mamma aveva un grande negozio. L’avevamo sempre in casa. Era una ragazza bellissima, si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se n’è andata” – ha spiegato Orietta Berti visibilmente commossa.

La cantante, con la voce rotta dal pianto, ha aggiunto: “Non c’è giorno che non parliamo di lei. La vita è così, ti da tante gioie e tanti dolori. Da quando se n’è andata, abbiamo cancellato le cose che ce la facevano ricordare. Però mi ha fatto piacere rivederla. I suoi genitori hanno preso un trauma che li ha accompagnati per tutta la vita. Vincenzo, suo fratello, adesso è grande come loro e per noi è un figlio”.

Durante l’intervista, Orietta Berti ha anche parlato dell’amore per i figli, rivelando di essere stata una madre poco affettuosa. Oggi, però, le mancano i baci e le carezze dei suoi figli: “L’unica cosa che mi dispiace è che non gli ho insegnato a baciare. Non mi baciano mai perché io non li baciavo da piccoli. Siamo poco espansivi, poco affettuosi, e andando avanti con l’età questa cosa mi manca”.

“Orietta, mi dispiace, non ti ho mai visto piangere” ha commentato Silvia Toffanin che si è alzata in piedi per abbracciarla.

In un momento toccante, Orietta Berti ha condiviso con il pubblico il ricordo della sua amata nipotina e le emozioni che ancora provano tutta la famiglia.