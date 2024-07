Il ex marito di Alessia Pifferi, condannata per la morte della figlia, è deceduto: è in corso un’indagine per omicidio colposo

La Procura sta conducendo un’indagine sulla morte dell’ex marito di Alessia Pifferi, la quale è stata condannata all’ergastolo per aver abbandonato la propria figlia di 18 mesi nell’abitazione per diversi giorni, causando la morte della piccola per stenti. L’ipotesi di reato contemplata è quella di omicidio colposo.





La morte avvenuta a seguito di una gastroscopia

Secondo la ricostruzione dei fatti, Francesco Miranda, ex marito di Alessia Pifferi, è stato trovato privo di vita lo scorso 6 luglio presso la sua abitazione situata in via Parea a Milano. In questo stesso edificio risiedeva anche Alessia Pifferi, dove era stato rinvenuto il corpo della piccola Diana. Soltanto due giorni prima del decesso, l’uomo era stato sottoposto a una gastroscopia. Le circostanze della sua morte resta tuttora poco chiare, motivo per cui la Procura ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti, misura necessaria per autorizzare l’autopsia sul corpo del 55enne. Dalle prime analisi superficiali non emergerebbero segni di violenza sul corpo.

Oggetto delle indagini della Procura

Si sta procedendo per chiarire le eventuali responsabilità mediche. Pare che Francesco Miranda soffrisse da tempo di dolori addominali e che, due giorni prima di compiere il decesso, fosse stato sottoposto a esami diagnostici presso l’ospedale di Melegnano. Al momento del ritorno a casa, potrebbero essersi verificate delle complicazioni.

A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco: i soccorritori hanno dovuto forzare l’ingresso dalla finestra del balcone poiché la porta era stata chiusa a chiave. A lanciare l’allerta è stata la sorella, la quale non era riuscita a contattare il fratello.

Pifferi aveva sposato Miranda a vent’anni

Alessia Pifferi e Francesco Miranda si erano sposati quando lei aveva solo vent’anni. Dopo la separazione, entrambi sono rimasti a vivere nella zona di Ponte Lambo, in appartamenti distinti. Alessia Pifferi ha successivamente avuto la piccola Diana da un’altra relazione, ma i due ex coniugi hanno sempre mantenuto buoni rapporti.