Il filmato di Leclerc che urta un vettura con la sua Ferrari Purosangue nella curva più celebre del mondo

Dopo la vittoria emozionante al GP di Monza, Charles Leclerc ha fatto notizia per un piccolo incidente con la sua Ferrari Purosangue sulle strade di Montecarlo. Il pilota del Cavallino Rampante ha tamponato un veicolo che lo precedeva in una delle curve più iconiche del mondo, il Tornante di Loews, un punto di riferimento del celebre tracciato del GP di Monaco.





L’imprevisto, risoltosi rapidamente, ha immediatamente catturato l’attenzione sui social, in quanto il momento è stato registrato in un video che ha fatto il giro del web.

Leclerc, attualmente in vacanza dopo il successo a Monza, si è trovato coinvolto in una piccola disavventura. Nel video pubblicato online, il pilota monegasco ha “toccato” l’auto che lo precedeva mentre era in compagnia di un amico. Non essendo visibile l’auto, non è chiaro se sia stata una manovra errata del conducente davanti oppure una distrazione del forte pilota.

Nei brevissimi istanti del video, subito diventati virali su diverse piattaforme, si può osservare sia Leclerc che il suo compagno fare ampi gesti verso l’auto di fronte, cercando di incoraggiarla a ripartire.

Inoltre, nei giorni scorsi, il pilota della Ferrari è stato al centro di una polemica riguardante una mancia di 20 euro che ha lasciato a un concierge prima di salire a bordo della sua Ferrari nera. Questo gesto ha scatenato dibattiti sui social, con alcuni utenti che lo hanno accusato di essere tirchio, considerato il suo ingaggio annuale di circa 30 milioni di euro. Al contrario, molti hanno difeso la scelta di Leclerc, affermando che “essere milionari non significa necessariamente non apprezzare il valore del denaro”.

La situazione ha sollevato discussioni sul comportamento dei sportivi ricchi e sul concetto di generosità, facendo leva su una fetta di pubblico divisa tra ammirazione e critiche. È evidente che ogni mossa pubblica di figure come Leclerc attira l’attenzione, dato il suo status nel mondo delle corse. Con una carriera che scommette su un’alleanza con Lewis Hamilton nella prossima stagione, sarà interessante osservare come il pilota gestirà la sua immagine e le sue apparizioni pubbliche.

Anche nei momenti più inaspettati, come questo piccolo incidente e le polemiche sui social, Charles Leclerc continua a essere un protagonista vivace del panorama sportivo, dimostrando che anche le stelle della Formula 1 possono essere soggette alla curiosità e all’attenzione mediatica.