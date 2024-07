Il fratello di Gabriele Gottardi, vittima di un tragico incidente motociclistico con il padre: “Amavano andare in giro insieme”

Gabriele Gottardi, 34 anni, perde la vita in un drammatico incidente stradale in Austria mentre partecipava a un raduno di motociclisti BMW con il padre Luciano e altri appassionati.





Secondo la ricostruzione della polizia tirolese, il gruppo di motociclisti stava percorrendo l’autostrada in direzione del raduno di Garmisch, in Tirolo, quando uno dei centauri ha frenato bruscamente per svoltare in una stazione di servizio. Gabriele Gottardi, che seguiva il motociclista, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto. Purtroppo, il padre Luciano, che viaggiava subito dietro al figlio, non è riuscito a evitare l’impatto e ha investito Gabriele. Nell’incidente, anche Luciano Gottardi è rimasto ferito, riportando una ferita scomposta, e si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Innsbruck. Nella giornata di oggi è prevista l’autopsia sul corpo del figlio 34enne.

La passione per le moto e il legame tra padre e figlio

Gabriele Gottardi e suo padre Luciano condividevano da tempo la passione per le due ruote, partecipando spesso a gite ed escursioni insieme. Questa volta, padre e figlio avevano deciso di partecipare per la prima volta al raduno di Garmisch, un evento che riuniva appassionati di motociclette BMW. Purtroppo, questa passione condivisa si è trasformata in tragedia, lasciando la famiglia Gottardi nel dolore e nello sconforto. Come ha dichiarato il fratello di Gabriele, Ivan, “Ormai mi resta solo papà”.

La vita di Gabriele Gottardi e il suo ruolo nell’azienda di famiglia

Gabriele Gottardi viveva a Grumello del Monte con la compagna Lara e la figlia Arianna. Insieme al fratello Ivan, era alla guida dell’azienda di famiglia Teo.Rema a Erbusco (Brescia), specializzata nella produzione di guarnizioni industriali in gomma organica e silicone per l’automotive, l’aerospaziale e le forniture per il comparto medicale. La sua vita è stata tragicamente interrotta sulla strada, mentre condivideva la sua passione per le moto con il padre Luciano e altri appassionati.La comunità di Grumello del Monte e l’intera provincia di Bergamo sono in lutto per la prematura scomparsa di Gabriele Gottardi, un giovane imprenditore e padre di famiglia che ha perso la vita in un incidente stradale mentre inseguiva il suo sogno di libertà e avventura sulle due ruote. Il dolore della famiglia Gottardi è condiviso da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Gabriele e di apprezzare la sua dedizione al lavoro e alla famiglia. La tragedia di ieri serva da monito per ricordare l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, soprattutto quando si tratta di veicoli a due ruote che offrono meno protezione in caso di incidente.