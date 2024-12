Il gossip su Lorenzo Spolverato: il bacio con il “guru della moda” e le foto che infiammano il web

Lorenzo Spolverato, modello milanese e concorrente del Grande Fratello, è al centro di voci insistenti sulla sua presunta relazione con il “guru della moda” Saro Mattia Taranto, in seguito alla diffusione di alcune foto e a una recente intervista che ha rivelato dettagli inediti su una serata trascorsa insieme.





Il caso: Lorenzo e il bacio con Saro Mattia Taranto

Le speculazioni sono iniziate quando Saro Mattia Taranto, noto stilista e influencer del mondo della moda, ha deciso di raccontare apertamente di una serata trascorsa in compagnia di Lorenzo. Secondo il giovane stilista, i due si sarebbero conosciuti casualmente e la serata si sarebbe conclusa con un bacio. “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio. Era un bacio molto sentito e non una cosa tra amici”, ha dichiarato Saro.

La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti sul web, con alcuni fan di Lorenzo e della sua ex compagna Shaila Gatta che hanno accusato Saro di cercare visibilità. Tuttavia, il “guru della moda” ha difeso la sua scelta di parlare, spiegando di voler chiarire la situazione per evitare ulteriori illazioni.

La posizione di Lorenzo Spolverato e il commento di Saro

Lorenzo Spolverato, interrogato sulla vicenda, ha sempre negato le voci che lo descrivono come omosessuale o bisessuale. Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, ha dichiarato: “Se fossi stato gay, l’avrei detto”, rispedendo al mittente ogni ipotesi. Tuttavia, le rivelazioni di Saro Mattia Taranto e la diffusione delle foto in cui i due compaiono insieme hanno continuato ad alimentare i dubbi.

Saro, in una recente story su Instagram, ha spiegato le ragioni della sua decisione di parlare: “Ho deciso di raccontare la mia verità dopo che sono state divulgate delle foto mie e di Lorenzo. Mi sembrava giusto dire la mia per evitare che uscissero altre illazioni non vere. In questa vita ormai piena di filtri, maschere e bugie, penso che essere sinceri e onesti sia la cosa più bella che si possa fare”.

La reazione del pubblico e l’intervento degli amici

Le immagini e le dichiarazioni di Saro hanno suscitato ampio dibattito sui social. Alcuni utenti hanno sostenuto il giovane stilista, lodandone la trasparenza, mentre altri lo hanno accusato di cercare fama sfruttando il nome di Lorenzo Spolverato.

A complicare ulteriormente la vicenda, un’amica di Saro Mattia Taranto ha confermato l’esistenza di una relazione passata tra i due, sostenendo che Lorenzo avrebbe ammesso apertamente la sua bisessualità durante una conversazione. Queste parole hanno ulteriormente diviso l’opinione pubblica, già polarizzata sul tema.

Il rapporto con Shaila Gatta

Le voci sul presunto flirt di Lorenzo con il “guru della moda” arrivano in un momento delicato per la sua relazione con Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. La madre di Shaila, intervenuta nella Casa del Grande Fratello, aveva già accennato all’orientamento sessuale di Lorenzo, alimentando speculazioni sul loro legame. Nonostante le difficoltà, i due sembrano aver ritrovato un equilibrio, anche se il gossip continua a metterli sotto pressione.

Conclusione

La vicenda che coinvolge Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto ha scatenato un acceso dibattito, mettendo in luce la difficoltà di gestire la propria immagine pubblica in un’epoca in cui la privacy è spesso sacrificata per il clamore mediatico. Mentre Lorenzo si dichiara estraneo alle speculazioni, la decisione di Saro di raccontare la sua verità ha portato a un confronto aperto su temi come autenticità, sincerità e responsabilità personale nel mondo dello spettacolo.

Le prossime settimane diranno se il gossip continuerà a influenzare la carriera e la vita personale di Lorenzo Spolverato o se il modello riuscirà a mettere fine alle voci, concentrandosi sui suoi progetti futuri.