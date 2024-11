Il messaggio della madre di Giulia Tramontano alla figlia: “Ti cerco dappertutto, sei tu la mia fonte di speranza”

La tragedia che ha colpito la famiglia di Giulia Tramontano, una giovane donna di 29 anni, continua a suscitare emozioni e riflessioni. Giulia, incinta di sette mesi, è stata brutalmente uccisa il 27 maggio 2023 dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, nella loro casa a Senago, in provincia di Milano. Questo drammatico evento ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari, specialmente nei suoi genitori, che non smettono di ricordarla e di cercare conforto nel suo ricordo.





La madre di Giulia, Loredana Fimiano, ha condiviso una lettera toccante dedicata alla figlia scomparsa. La lettera inizia con parole che esprimono un dolore profondo e un desiderio di vicinanza: “Cara Giulia, tutti dicono che tu sei sempre con me, tutti dicono che vedi le mie lacrime, che vedi il mio dolore, che mi aiuti ad andare avanti”. Queste parole rivelano quanto sia difficile per una madre affrontare la perdita della propria figlia in circostanze così tragiche.

Il processo contro Alessandro Impagnatiello è attualmente in corso. Egli è accusato di omicidio volontario aggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. La Corte d’Assise di Milano emetterà la sentenza il prossimo 25 novembre. La famiglia di Giulia attende con ansia e speranza la giustizia per la loro amata figlia e per il piccolo Thiago, il bambino che Giulia portava in grembo.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, i genitori di Giulia hanno espresso il loro desiderio di mantenere vivo il ricordo della figlia, sottolineando la sua forza e indipendenza: “Fino all’ultimo ha fatto capire di essere una donna libera”. Queste parole riflettono l’immagine di una giovane donna determinata e forte, che nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di vivere la sua vita con autonomia e coraggio.

Loredana Fimiano continua a cercare conforto nei ricordi della figlia, cercando di mantenere viva la sua presenza attraverso piccoli gesti quotidiani. “Cara Giulia indosso i tuoi vestiti, uso il tuo stesso profumo, ho comprato il tuo ammorbidente per il bucato, ho imparato a usare le cremine che tu amavi tanto”, scrive ancora la madre. Questi gesti rappresentano un tentativo di tenere viva l’essenza di Giulia, un modo per sentirla ancora vicina nonostante l’assenza fisica.

In un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, Loredana ha espresso ulteriori sentimenti di perdita e bisogno: “Cara Giulia, io ero il tuo posto sicuro, la tua quiete dopo la tempesta, la spalla su cui piangere. Cara Giulia ed ora chi sono? Ho bisogno di te, ti cerco ovunque, sei tu la mia ancora di salvezza in questo mare di dolore, sei tu il mio arcobaleno in questa tempesta di dolore, sei tu la spalla su cui vorrei piangere”. Queste parole evidenziano quanto sia difficile per una madre trovare un nuovo equilibrio dopo aver perso una parte così importante della sua vita.

La comunità online ha mostrato grande solidarietà nei confronti della famiglia di Giulia. Loredana ha scoperto un mondo di persone che condividono il loro dolore e offrono supporto: “Cara Giulia, ora sono anche su Instagram. Qui ho scoperto un mondo di persone che ti amano, che vi amano, che ci amano, pur senza conoscerci”. Questo supporto virtuale rappresenta una fonte di conforto per la famiglia, dimostrando quanto l’affetto e il sostegno possano attraversare i confini fisici.

Nonostante il tempo passi, il dolore per la perdita di Giulia rimane intenso e presente. “Cara Giulia, mi manchi sempre di più, non ci credo, non voglio. L’altro giorno eravamo a tavola noi quattro, è arrivato un messaggio, ho pensato ecco Giulia si aggiunge a noi. Ho soffocato tutto in gola. Non era possibile. Cara Giulia, figlia mia adorata”.

La storia di Giulia Tramontano non è solo un caso giudiziario; è una tragedia umana che ha colpito profondamente chiunque ne sia venuto a conoscenza. È un richiamo alla consapevolezza della violenza domestica e dell’importanza di proteggere coloro che si trovano in situazioni vulnerabili. La memoria di Giulia vive attraverso le parole e i ricordi dei suoi cari, e la speranza è che la giustizia possa essere fatta per lei e per tutte le vittime silenziose della violenza.

La famiglia di Giulia continua a lottare per mantenere vivo il suo ricordo e per ottenere giustizia. Ogni parola scritta da sua madre è un tributo all’amore eterno che lega una madre alla propria figlia. In attesa del verdetto del processo contro Alessandro Impagnatiello, la comunità si stringe attorno alla famiglia Tramontano, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento difficile.