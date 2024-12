Il momento in cui un uomo adottato da neonato scopre l’identità e l’orribile passato della madre biologica

Un uomo adottato da neonato ha ricordato il momento in cui ha scoperto la vera identità della sua madre biologica ed è rimasto scioccato.





Neil Berriman, di Petersfield, Hampshire, appare in un nuovo documentario della BBC , in cui racconta la storia della sua vera famiglia.

L’ attore britannico appare nel primo episodio, la cui messa in onda è prevista per mercoledì (6 novembre) alle 21:00.

Ricordando che la madre adottiva Audrey gli aveva dato una busta marrone e gli aveva detto di aprirla quando fosse stato più grande perché conteneva “le risposte ad alcune domande”, non si mostrò interessato, finché lei non insistette.

Sul letto di morte, disse che le risposte erano lì “quando ne aveva bisogno”.

Ci vollero tre anni dopo la sua morte per cancro , ma guardando nella busta trovò un documento sulla sua adozione e un articolo di giornale del 1994, che spiegava dettagliatamente che la donna che lui credeva fosse sua sorella, era in realtà sua madre, riporta il Daily Mail.

Ma 17 anni fa, Neil aveva detto di essere a conoscenza solo della vicenda Lucan, ma poi si è scoperto che era direttamente coinvolto, visto che sua madre era in realtà Sandra Rivett.

Sandra aveva solo 29 anni quando fu trovata morta in un sacco della posta nel seminterrato della casa di Lord Lucan a Belgravia, Londra .

Era il figlio della tata assassinata di Lord Lucan e, nel nuovo documentario , scoppiò a piangere ricordando il momento in cui scoprì l’identità della sua madre biologica .

Neil scoprì per la prima volta nell’ordine di adozione che il suo vero nome era Gary Roger Hensby.

Dopo la sua morte, Lucan si diede alla fuga e fu visto l’ultima volta a casa di Ian Maxwell-Scott, a Uckfield, nel Sussex, dove raccontò alla moglie del suo amico di aver trascorso una “notte traumatica di incredibili coincidenze” e che avrebbe “rimasto sdraiato per un po’”.

Si presume che Lord Lucan sia morto dal 2015 e non è mai stato processato per l’omicidio di Sandra , nonostante un’inchiesta svolta 40 anni prima lo avesse dichiarato colpevole di omicidio.

Neil ha continuato spiegando: “Quindi Stephen, il ragazzo dell’articolo di giornale, deve essere mio fratello. Ma (la tata) non può essere collegata a me perché si chiama Sandra Rivett.

“Ho letto l’articolo un’ultima volta e in fondo ho capito che in realtà il suo nome era Sandra Eleanor Hensby.”

Trattenendo le lacrime, ha dichiarato: “Sono il figlio di Sandra Eleanor Hensby, nota anche come la tata assassinata da Lord Lucan nel 1974.

“Una sola lettera è ciò che mi aspettavo. Questo non succede, vero?

“Le probabilità che tu venga adottato e che tu scopra che tua madre è [coinvolta] in uno dei più grandi misteri di omicidio di tutti i tempi. È incredibile”, ha ammesso.

Dopo aver dato Stephen in adozione ai suoi genitori poco dopo la sua nascita, Neil nacque due anni dopo, nel 1966, e l’agenzia di adozione rivelò che Sandra “non riteneva di poter crescere adeguatamente il bambino da sola”.

Ebbe un figlio da un uomo sposato che la impiegò come domestica, anche se l’anno seguente sposò Roger Rivett.

Sandra ha lavorato per Lord Lucan e sua moglie per 10 settimane prima di essere assassinata.

Il 7 novembre di quell’anno, mentre Lady Lucan guardava la televisione, venne colpita alla testa più volte e cadde a terra, mentre l’aggressore le intimava di “stare zitta”.

Secondo quanto riportato, lei lo riconobbe come Lord Lucan e gli morse le dita mentre gli “afferrava i genitali”.

Quando lei chiese dove fosse Sandra, lui disse prima che era uscita, prima di rivelare: “L’ho uccisa, è scesa per prima, se fossi stato tu, l’avresti presa”.

Lady Lucan convinse quindi il marito ad aiutarla a ripulire le ferite, ma mentre lui andava in bagno, lei corse in un pub locale e il rapporto riportò in dettaglio: “Crollò a terra e urlò: ‘Ha assassinato la tata e ce l’ha con i bambini’. Furono chiamati la polizia e un’ambulanza”.

“I primi ufficiali sulla scena hanno parlato con Lady Lucan. Ha detto loro che la tata era stata assassinata e ha dato loro il suo indirizzo. Lady Lucan è stata portata al St George’s Hospital, SW1”, si leggeva ancora.

Lord Lucan era fuggito nel Sussex e non è mai stato più ritrovato, nonostante le indagini della polizia, e si presume che sia morto.