Il trionfo di Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 gli garantisce un vitalizio dal governo serbo, da incassare al compimento dei 40 anni.

Djokovic dopo l’oro alle Olimpiadi riceverà una pensione speciale dalla Serbia

Novak Djokovic ha raggiunto un altro traguardo storico, vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo successo completa la sua straordinaria carriera, permettendogli di ottenere il Golden Slam, ovvero la vittoria in tutti i tornei del Grande Slam e il titolo olimpico. Oltre al prestigio sportivo, questo trionfo gli garantisce anche un importante riconoscimento economico: una pensione speciale messa a disposizione dal governo serbo.





La vittoria contro Carlos Alcaraz ha regalato alla Serbia la seconda medaglia d’oro di queste Olimpiadi, portando il totale delle medaglie d’oro del paese, come nazione indipendente, a otto. Per incentivare ulteriormente i propri atleti, il governo serbo ha stabilito un premio di circa 200mila euro per ogni medaglia d’oro conquistata, il bonus più alto concesso da un paese europeo in questa edizione dei Giochi.

Il vitalizio per il campione serbo

Oltre al premio in denaro, Djokovic riceverà una pensione speciale in quanto vincitore della medaglia d’oro olimpica. Questo vitalizio, di cui l’entità esatta non è stata resa nota, entrerà in vigore al compimento dei suoi 40 anni, quindi tra meno di tre anni. Il campione ha descritto questo successo come “il più grande” della sua carriera, rendendo ancora più significativo il riconoscimento economico.

Quanto ha vinto Djokovic in carriera: il montepremi eccezionale di Nole

Djokovic è già noto come uno dei tennisti più ricchi della storia, avendo accumulato circa 170 milioni di euro solo dai premi dei tornei. Questo nuovo vitalizio rappresenta un ulteriore riconoscimento economico per il campione serbo, che continua ad aggiungere successi e premi al suo impressionante palmarès.

Djokovic sogna un’altra Olimpiade, avrà già il vitalizio

Nonostante il prossimo vitalizio, Djokovic non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Durante la conferenza stampa post-finale olimpica, ha aperto alla possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi di Los Angeles quando avrà 41 anni e potrà già beneficiare del vitalizio: “La mia carriera è completa? Sia sì che no. Sì perché ho vinto tutto, e no perché amo questo sport. Voglio giocare a Los Angeles, un’altra Olimpiade per il mio Paese”.