Il wrestling piange la scomparsa di Rey Misterio Senior

La comunità del wrestling internazionale è stata colpita da una grave perdita con la morte di Miguel Ángel López Díaz, noto al pubblico come Rey Misterio Sr. La leggenda della Lucha Libre messicana si è spenta all’età di 66 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore dei fan e degli atleti che lo hanno ammirato nel corso della sua lunga carriera. Originario di Tijuana, in Messico, Rey Misterio Sr. è stato un pioniere del wrestling mascherato, contribuendo a rendere celebre uno stile di lotta unico e spettacolare.





Le circostanze della sua morte non sono state rese pubbliche, e la famiglia ha chiesto il massimo rispetto per la propria privacy in questo momento difficile. La notizia è stata confermata dall’account ufficiale di Lucha Libre, che ha condiviso un messaggio di cordoglio: “Ci dispiace per la delicata morte di Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Mysterio Sr. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno.”

Rey Misterio Sr. ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport nel 1976, dopo un periodo di allenamento come pugile. Tuttavia, fu il wrestling a catturare la sua attenzione e a diventare la sua vera passione. Grazie al suo talento e alla sua dedizione, si è rapidamente affermato come una figura di spicco nella scena messicana, guadagnandosi titoli importanti sia a livello nazionale che internazionale. Tra i suoi successi più noti ci sono i campionati conquistati nel circuito della World Wrestling Association (WWA).

Il suo stile di combattimento era caratterizzato da un mix di agilità, tecnica e mosse aeree spettacolari, che lo hanno reso un’icona della Lucha Libre. La maschera colorata che indossava sul ring non era solo un simbolo della tradizione messicana, ma anche un elemento distintivo che ha ispirato generazioni di lottatori. Rey Misterio Sr. è stato tra i protagonisti dell’evento Starrcade organizzato dalla World Championship Wrestling nel 1990, un appuntamento che ha segnato una tappa importante nella sua carriera internazionale.

Nonostante il passare degli anni, Miguel Ángel López Díaz ha continuato a esibirsi sul ring, dimostrando una passione inesauribile per il wrestling. Il suo ultimo incontro risale ad aprile 2023, durante l’evento Global Lucha Libre. In quell’occasione, ha combattuto in coppia con Aero Star e Mr Iguana contro Hereje, Hijo del Pirata Morgan e Nightmare Azteca. Questo match è stato un omaggio al suo amore per lo sport e alla sua capacità di emozionare il pubblico fino all’ultimo momento.

Il legame tra Rey Misterio Sr. e la sua famiglia è sempre stato molto forte, specialmente con suo nipote Óscar Gutiérrez Rubio, conosciuto come Rey Mysterio Jr. Quest’ultimo ha seguito le orme dello zio, diventando uno dei lottatori più famosi al mondo. Rey Mysterio Jr. ha conquistato numerosi titoli prestigiosi, tra cui il WWE Championship e il World Heavyweight Championship, confermando il valore della tradizione familiare nel mondo del wrestling.

In un’intervista rilasciata alcuni anni fa, Rey Mysterio Jr. aveva parlato con grande affetto dello zio: “Mi ha insegnato tutto quello che so sul wrestling. È stato il mio mentore, il mio esempio e la mia ispirazione. Senza di lui, non sarei mai diventato quello che sono oggi.” Queste parole testimoniano l’importanza di Rey Misterio Sr. non solo come atleta, ma anche come figura centrale nella vita del nipote.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità sportiva messicana e internazionale. Molti fan e colleghi hanno espresso il loro cordoglio sui social media, ricordando Rey Misterio Sr. come un uomo che ha dedicato la sua vita a portare gioia e spettacolo al pubblico. Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Aero Star, che ha scritto: “È stato un onore condividere il ring con una leggenda come te. Grazie per tutto quello che hai fatto per il wrestling e per noi lottatori.”

La Lucha Libre messicana deve molto a figure come Miguel Ángel López Díaz, che hanno contribuito a definire l’identità di questo sport e a renderlo famoso in tutto il mondo. La combinazione di maschere colorate, acrobazie mozzafiato e storie avvincenti ha reso il wrestling messicano unico nel suo genere, attirando milioni di appassionati da ogni angolo del pianeta.

Nonostante la sua scomparsa, l’eredità di Rey Misterio Sr. continuerà a vivere attraverso le generazioni future di lottatori e fan che si ispireranno al suo esempio. La sua carriera è stata un viaggio straordinario, segnato da successi indimenticabili e dall’amore per uno sport che ha saputo trasformare in arte.