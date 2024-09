Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si sposano: tra i testimoni Monica Bellucci e Tim Burton

Dopo 11 anni di fidanzamento, il celebre portiere Gigi Buffon e la giornalista Ilaria D’Amico si sono sposati in una cerimonia indimenticabile tra le colline lucchesi.





Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno detto il loro “sì” tra le suggestive colline lucchesi, a Villa Olivia a San Pancrazio, coronando un amore durato undici anni. L’atteso matrimonio, inizialmente previsto per lo scorso giugno e posticipato a causa degli Europei di calcio, è stato officiato dall’amica intima della sposa, Francesca Fogar.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco. Monica Bellucci, accompagnata dal suo compagno Tim Burton, ha svolto il ruolo di testimone della sposa. Accanto a lei, anche Angela Pedrini ha testimoniato l’unione. Tutti i presenti hanno condiviso momenti di commozione e gioia, culminati in un lungo bacio degli sposi al termine della cerimonia.

Tra gli ospiti, non sono mancati volti noti dello spettacolo e del giornalismo come Costanza Calabrese, Dario Maltese, Fabio Caressa con sua moglie Benedetta Parodi, e la conduttrice Victoria Cabello. Dal mondo del calcio, presenti come testimoni di Buffon, Alessandro Nesta, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, mentre gli ex compagni di squadra Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini hanno mostrato il loro affetto con un affettuoso video messaggio virale sui social: “Siamo pronti a difendere Gigione anche oggi, come abbiamo fatto in campo. Ci aspetta una serata indimenticabile!”.

Le celebrazioni, tuttavia, non si sono concluse con la cerimonia ufficiale. Domenica 29 settembre, gli sposi hanno organizzato una festa sul lungomare di Forte dei Marmi, presso lo stabilimento balneare di Buffon, per proseguire i festeggiamenti in un’atmosfera più informale e rilassata.

Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha fatto un’apparizione alla cerimonia, sottolineando l’importanza e la popolarità della coppia non solo nel mondo sportivo ma anche in quello sociale.

Le foto e i video condivisi sui social hanno evidenziato la felicità e l’emozione di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, rendendo partecipi anche i fan di questo momento speciale.