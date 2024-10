Ilary Blasi e il suo paradiso: una casa da sogno con 25 camere, piscine, spa e misteriosi nascondigli

La casa di Ilary Blasi si erge maestosa nel quartiere Eur di Roma, una vera residenza da sogno che si estende su 1.500 metri quadrati. Completata da oltre 25 stanze, questa villa è il rifugio ideale per la nota conduttrice e la sua famiglia. Avvolta da una rigogliosa vegetazione e caratterizzata da alte mura bianche che preservano la privacy della famiglia, la casa di Ilary Blasi è situata nell’esclusivo Torrino, nella parte sud della capitale, tra la Via del Mare a ovest e la Via Cristoforo Colombo a est, non lontano dal Grande Raccordo Anulare.





Per molti anni, questa villa ha rappresentato il nido della famiglia Totti-Blasi. Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la conduttrice ha scelto di rimanere nella casa con i figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre Totti ha trovato una nuova residenza a Roma nord insieme alla sua compagna Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, la sua casa da sogno tra lusso e quotidianità

Nel documentario “Unica” di Netflix, Ilary Blasi ha aperto le porte della sua dimora mostrando dettagli sorprendenti. Tra questi, la famosa scarpiera con porta blindata, simbolo della separazione con Totti, che era entrato furtivamente per svuotarla, lasciando Ilary “scalza”, come da lei stessi affermato. Il documentario svela anche il soppalco dove Totti aveva riposto una collezione di costose calzature.

All’esterno, la villa non delude le aspettative: un giardino curato in ogni dettaglio, una piscina sorprendente e campi da padel, tennis e calcetto offrono spazi ideali per attività all’aperto, perfetti per i figli dell’ex coppia. La zona relax vanta maxi divani neri e tappeti elastici, creando un ambiente ideale per il divertimento e il relax. All’interno, la casa presenta uno stile contemporaneo con illuminazione moderna e pezzi d’arredo di design. Ad esempio, nel salone si trovano un imponente tavolo di vetro accompagnato da sedie in pelle, e divani che spaziano tra tessuti grigi e pelle nera, completati da una maxitv e poltrone di camoscio giallo, per un’atmosfera di eleganza e comfort.

La cucina, moderna ma che ricorda il classico, presenta armadi in legno con finiture orizzontali che conferiscono un’atmosfera calda e accogliente, affiancata da un pavimento chiaro che amplia lo spazio. La camera da letto, dominata da sfumature grigie, ospita un letto rotondo ornato da un grande cuscino rosso con la scritta “Love”, mentre una cornice dorata ritrae una sua fotografia in bianco e nero, creando un angolo intimo e personale. Nei suoi scatti social, Ilary Blasi ha condiviso anche immagini di uno dei bagni della villa, che si distingue per i rivestimenti in marmo chiaro e dettagli eleganti, come un’incisione in stile Art Nouveau e un grande specchio con illuminazione LED.