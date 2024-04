Ilenia Pastorelli a Belve: “Resterei a letto tutto il giorno, solo il bonifico mi fa alzare”

Nel recente episodio di “Belve” del 16 aprile, la carismatica attrice romana Ilenia Pastorelli ha condiviso aneddoti e segreti, tra risate e confessioni spontanee, delineando il suo particolare approccio alla vita e alla carriera.





Un altro episodio di “Belve” si annuncia destinato a diventare virale grazie alla presenza di Ilenia Pastorelli, attrice nota per la sua spontaneità e simpatia. Durante la puntata, Ilenia ha deliziato il pubblico e la conduttrice Francesca Fagnani con il suo spirito vivace, discutendo apertamente di tutto: dal suo talento unico di riuscire a dormire ovunque, al suo rituale scaramantico di lavarsi le ascelle tre volte prima dei provini, fino alle sfide dell’infanzia e la sua inaspettata vittoria al David di Donatello.

“Sono un Criceto”: Ilenia Pastorelli e le Sue Mille Anime

Iniziando l’intervista, Ilenia si descrive scherzosamente come un “criceto”, riferendosi a un animale che, nonostante la sua apparenza innocua, può essere sorprendentemente aggressivo, proprio come il suo criceto Gianni. Questa analogia estende la conversazione alla sua complessa personalità, descritta dal suo psicologo come “pluriabitata” da una varietà di anime, la più problematica delle quali parla a Ilenia di notte, spingendola a cercare continuamente nuove attività.

“Non sono una Coatta”: Ilenia Pastorelli sulle Critiche e l’Autostima

Nonostante le molteplici sfide, comprese le dure critiche e le etichette ingiuste come quella di essere stata chiamata tossica, Ilenia affronta le controversie con una prospettiva matura, riconoscendo che l’esposizione pubblica inevitabilmente attira commenti sia positivi che negativi. L’attrice rivela anche di utilizzare mantra di autoaffermazione per superare l’inerzia quotidiana, motivandosi a lasciare il letto solo per motivi finanziari, dimostrando un misto di pragmatismo e vulnerabilità.

Un’Infanzia Complicata e il Cammino Verso il Successo

Ilenia parla apertamente delle difficoltà della sua infanzia, cresciuta in un quartiere difficile di Roma, tra Torre Angela e Magliana, dove ha dovuto affrontare la precoce responsabilità di aiutare una madre single molto impegnata. La sua storia è un esempio di resilienza, avendo trasformato le avversità in opportunità, un tema che risuona profondamente con molti dei suoi fan.

Nonostante il riconoscimento tardivo nel mondo del cinema, Pastorelli racconta come il ruolo in “Jeeg Robot” sia stato un punto di svolta nella sua carriera, scritto appositamente per lei mentre partecipava al Grande Fratello. Questa opportunità ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita professionale, culminata con la vittoria sorprendente ma controversa di un David di Donatello, che ha suscitato invidia e ammirazione tra i colleghi.