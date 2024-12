Illeso dopo l’incidente sull’A23: esce dall’auto ribaltata e viene investito mortalmente

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, che si sarebbe ribaltata al chilometro 38, nel tratto compreso tra Gemona del Friuli e Udine, in direzione del capoluogo. Nonostante l’incidente, la vittima era riuscita a uscire autonomamente dal veicolo, apparentemente senza riportare ferite gravi. Pochi istanti dopo, però, sarebbe stato travolto da un’auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia, perdendo tragicamente la vita sul colpo.





Sul luogo del dramma sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità. Oltre alla vittima, nell’incidente risultano coinvolte altre tre persone, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Sempre nella serata di venerdì, poco prima del tragico investimento, un altro incidente si era verificato lungo l’autostrada A23, questa volta all’altezza di Colloredo di Montalbano. Il primo sinistro, che ha coinvolto un camion e due automobili, non ha causato feriti gravi, ma ha contribuito a rallentare il traffico in entrambe le direzioni, creando una situazione di congestione che potrebbe aver influito anche sul successivo incidente mortale.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, i due incidenti hanno provocato lunghe code e disagi alla circolazione per diverse ore. Non si esclude che la visibilità ridotta o le condizioni del traffico possano aver giocato un ruolo nel dramma che ha coinvolto l’uomo di Gemona del Friuli.

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che anche nei prossimi giorni potrebbero verificarsi disagi lungo la A23. È infatti prevista la chiusura notturna del tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato in direzione Austria, per consentire ispezioni e manutenzioni delle gallerie. Le chiusure avverranno lunedì 16 e martedì 17 dicembre, dalle ore 22 fino alle 4 del mattino. Durante questi lavori, l’area di servizio “Fella est” resterà chiusa, mentre il parcheggio “La Foresta est” sarà interdetto a partire dalle 12 dei giorni interessati fino alla riapertura del tratto autostradale.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Gemona del Friuli, che si trova a fare i conti con una tragedia che potrebbe essere stata evitata. Al momento, gli agenti della Polizia Stradale stanno esaminando ogni elemento utile per chiarire se l’investimento sia stato causato da una distrazione, da un problema tecnico o dalle difficili condizioni di traffico. Resta anche da chiarire la velocità del veicolo che ha investito l’uomo e se il conducente abbia avuto il tempo di tentare una manovra di emergenza.

Questo tragico evento pone nuovamente l’attenzione sulle condizioni di sicurezza delle autostrade italiane, specialmente nei tratti interessati da lavori o disagi al traffico. I conducenti sono invitati a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità, soprattutto nelle ore notturne o in presenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata.

In attesa di ulteriori dettagli sulle indagini, il tratto della A23 rimane un nodo critico per la circolazione, aggravato anche dalla prevista chiusura per manutenzione. Gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle possibili interruzioni e dei rallentamenti.