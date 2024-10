Iñaki Rueda lascia la Ferrari per Sauber: un nuovo capitolo nella carriera dell’ex stratega F1

L’ex responsabile delle strategie della Ferrari, Iñaki Rueda, lascia il team di Maranello per unirsi alla Sauber, dove ritroverà Mattia Binotto come team principal. Tuttavia, il suo nuovo incarico non includerà la gestione delle strategie in pista durante le gare di Formula 1.





Cambiamenti significativi in casa Sauber

Alla vigilia del Gran Premio del Brasile 2024, la Sauber ha annunciato una serie di ristrutturazioni interne significative, parte di un piano di evoluzione che guarda all’imminente ingresso di Audi nello sport automobilistico nel 2026. Tra le novità, spicca l’arrivo di Iñaki Rueda, figura controversa della gestione Ferrari, che ha recentemente subito una ridimensionamento sotto la direzione di Frederic Vasseur.

Sotto la guida del nuovo team principal, Rueda era stato distaccato dal ruolo attivo di stratega da corsa, trasferendosi nella sede di Maranello, dove ha continuato a contribuire senza essere più coinvolto direttamente nelle scelte strategiche in pista. Ora, la sua partenza per Sauber segna un cambiamento significativo nella sua carriera.

Le nomine in Sauber e il ruolo di Iñaki Rueda

Oltre a Rueda, Sauber ha deciso di ripristinare anche altre figure chiave nella sua struttura. Tra queste, il veterano italiano Giampaolo Dall’Ara ritorna nel team con il ruolo di Head of Race Engineering, mentre il noto direttore sportivo Beat Zehnder assumerà il titolo di Director of Signature Programs and Operations a partire dal 2025.

Iñaki Rueda, classe 1978, sarà quindi il nuovo Direttore Sportivo della Sauber, responsabile della supervisione delle attività sportive e della gestione delle relazioni con la FIA. Tuttavia, è importante sottolineare che Rueda non sarà più a capo delle strategie di gara, un compito che in passato gli aveva attirato critiche da parte di esperti e appassionati di Formula 1.

Rueda porterà con sé un bagaglio di esperienze accumulato in oltre dieci anni con la Ferrari, dove ha collaborato a stretto contatto con Mattia Binotto. Si prevede che la sua familiarità con il team elvetico e con il suo nuovo team principal possa contribuire a una rapida integrazione e a una valorizzazione delle competenze raccolte in oltre un decennio di lavoro ai vertici del motorsport.

Questo passaggio non segna solo una nuova vita per Rueda, ma è anche un significativo passo strategico per Sauber, che mira a rafforzare la propria posizione in vista delle sfide future. La presenza del nuovo team principale, Mattia Binotto, insieme a Rueda, potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della squadra.

Concludendo, l’arrivo di Iñaki Rueda alla Sauber rappresenta una nuova era per il team svizzero, con l’obiettivo di rafforzare le proprie basi in vista dell’ingresso della casa automobilistica Audi. I risultati delle sue scelte formeranno il futuro della squadra e potrebbero segnare un graduale cambiamento nel panorama della Formula 1. La sfida è quindi quella di affinare la propria strategia, aprendosi a nuove opportunità di crescita e innovazione nel mercato altamente competitivo del motorsport.