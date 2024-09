Inaugurata a Roma una struttura per bambini malati: la dimora restaurata da Fedez

Questa mattina a Roma è stata aperta una casa d’accoglienza destinata a famiglie con bambini affetti da gravi patologie. All’inaugurazione erano presenti Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative, Sabrina Giuseppetti, presidente del XIII Municipio, Civita Di Russo, vice capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Fiorella Tosoni, presidente dell’associazione Tudisco, e Fedez, presidente della Fondazione Fedez.





Il villino di via Giuseppe Lazzati 185 è stato assegnato nell’estate del 2023 dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati alla Criminalità organizzata (Anbsc) all’organizzazione di volontariato Andrea Tudisco, che si occupa di tutelare il diritto alla salute dei bambini. La ristrutturazione dell’intera struttura, precedentemente sequestrata alla criminalità organizzata, è stata finanziata dalla Fondazione Fedez. Questo rifugio ospiterà i bambini e le loro famiglie che devono affrontare trattamenti medici nella capitale, offrendo loro un luogo sicuro e accogliente. L’abitazione, un tempo simbolo della criminalità organizzata, ora diventerà un luogo di speranza e solidarietà.

“Per me e per chi, con me, lavora nella Fondazione Fedez, inaugurare questo spazio è un momento che ci riempie di gioia – ha dichiarato Fedez alla cerimonia -. Questo rifugio è pensato per i bambini e le loro famiglie, che spesso si trovano ad affrontare sfide enormi. Vogliamo che ogni bambino possa sentirsi al sicuro e amato, e che questa casa diventi un simbolo di speranza e solidarietà”.

La presidente dell’associazione Tudisco, Fiorella Tosoni, ha ringraziato la Fondazione Fedez per aver reso possibile la rinascita di questo luogo. Grazie al loro sostegno, uno spazio che era simbolo di illegalità è stato trasformato in una casa di accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da gravi patologie.