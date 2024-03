Incastrati orario su Canale 5: a che ora inizia e finisce la serie tv con Ficarra e Picone

A che ora inizia Incastrati su Canale 5 e a che ora finisce? La popolare serie televisiva Incastrati, che ha conquistato il pubblico su Netflix, si prepara a deliziare nuovamente i fan con una programmazione speciale su Canale 5. Protagonisti dell’avventura sono Salvo e Valentino, due personaggi affiatati sia nella vita privata, in quanto cognati, sia nel lavoro, essendo soci di un’attività di riparazione elettrodomestici. La loro vita prende una svolta drammatica quando, durante una visita di lavoro, si imbattono nel cadavere del commercialista Gambino, scatenando una serie di eventi rocamboleschi. A seguire: Incastrati orario su Canale 5 (19 marzo 2024)





La trama si infittisce quando Salvo e Valentino, nella disperata ricerca di liberarsi da ogni sospetto, cercano di cancellare ogni traccia della loro presenza sul luogo del crimine. La situazione si complica ulteriormente quando scoprono che la vittima aveva una relazione segreta con Ester, la moglie di Salvo. Nel tentativo di districarsi da questa intricata rete di segreti e bugie, i due si trovano faccia a faccia con il Padre Santissimo, un boss mafioso di temibile reputazione, che li rapisce il giorno seguente, portando la tensione al culmine.

Per gli appassionati che non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle vicende di Salvo e Valentino, Canale 5 offre un’occasione imperdibile. La sera del 19 marzo 2024, la rete trasmetterà una maratona della prima stagione di Incastrati, permettendo di rivivere o scoprire per la prima volta questo mix esplosivo di comicità, tensione e colpi di scena. La programmazione speciale prevede la trasmissione consecutiva dei sei episodi che compongono la stagione, offrendo così una visione unificata e intensa dell’intera narrazione.

La trasmissione prenderà il via alle 21.45, rispettando la tradizione delle prime serate televisive dedicate all’intrattenimento di qualità. Gli episodi, della durata di circa 30 minuti ciascuno, terranno incollati gli spettatori allo schermo fino a notte fonda, con il gran finale previsto intorno all’01.00. Questa scelta di programmazione consente di apprezzare l’evoluzione della trama e dei personaggi in modo continuativo, esaltando il ritmo serrato e le numerose svolte narrative che caratterizzano la serie.

Gli spettatori avranno così l’opportunità di seguire le peripezie di Salvo e Valentino mentre cercano di discolparsi dalle accuse di omicidio, navigando tra equivoci, situazioni al limite dell’assurdo e confronti con figure minacciose del sottobosco criminale. La capacità di Ficarra e Picone di intrecciare momenti di leggera comicità con tensioni più drammatiche rende Incastrati un prodotto televisivo di grande successo, capace di catturare un vasto pubblico grazie alla varietà dei temi trattati e alla profondità dei personaggi.

In attesa della serata del 19 marzo, i fan possono aumentare l’anticipazione rivedendo gli episodi delle precedenti stagioni disponibili su Netflix, preparandosi così alla maratona su Canale 5 con una conoscenza approfondita delle vicende che hanno portato Salvo e Valentino nelle situazioni più disparate e divertenti, consolidando il loro posto nel cuore degli spettatori.