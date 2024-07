Incendio a Monte Mario, evacuata la sede della Rai e veicoli in fiamme. Fumo attorno all’Osservatorio. Chiusura delle strade nel centro di Roma

Un grosso incendio è divampato intorno all’ora di pranzo dietro la Corte d’Appello di Roma. Evacuata la sede della Rai. La conduttrice Nunzia De Girolamo, che si trovava negli studi di via Teulada, attraverso una diretta Instagram ha annunciato che sono stati costretti a lasciare il programma “Estate in diretta” perché le fiamme stavano divampando nella zona. Diverse auto in via Ildebrando Goiran sono andate a fuoco, raggiunte dal rogo.

La paura dei residenti





Sono stati fatti evacuare i residenti di via Teulada che vivono a ridosso della collina di Monte Mario dove da questo pomeriggio è in corso un maxi incendio. “Un incendio così non lo abbiamo mai visto”, racconta all’Adnkronos una residente. “Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai. Ho visto il fumo – racconta un’altra residente – e sono scesa in strada. Intanto le forze dell’ordine stavano facendo evacuare tutti i palazzi qui intorno. Ora dobbiamo aspettare che finisca l’emergenza”. Le fiamme già dopo le 13.30 avevano interessato la zona alle spalle della città giudiziaria. Poi l’incendio è arrivato alla collina di Monte Mario distruggendo la vegetazione e avvolgendo l’Osservatorio in un fumo denso.

Palazzine evacuate

A causa del vasto incendio divampato a Monte Mario, a Roma sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall’Aquila un altro elicottero.

I mezzi impegnati

Oltre vigili del fuoco e forze dell’ordine è intervenuto un elicottero che sta sorvolando la zona sganciando carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario. Già questa mattina nell’area alle spalle della città giudiziaria si era sviluppato un piccolo rogo, nell’area verde, subito spento dai vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia Trionfale.

L’Osservatorio avvolto dalle fiamme

Il maxi incendio che da questo pomeriggio sta divampando nella zona alle spalle della città giudiziaria di piazzale Clodio in questi minuti sta interessando la collina di Monte Mario. Le fiamme che hanno distrutto quasi completamente la vegetazione stanno lambendo l’Osservatorio Astronomico avvolto dal fumo.

Sul posto sono al lavoro oltre ai vigili del fuoco anche diversi elicotteri.

Al momento risultano chiuse al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli. E’ stata disposta anche la chiusura di Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria, per consentire l’intervento dell’elicottero dei VVF. Sul posto presente anche personale dei Gruppi Gpit , Cassia e Monte Mario.

La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo in via Romeo Romei, dove da più di un’ora è in corso un vasto incendio alle spalle della città giudiziaria di piazzale Clodio. Il magistrato attende nelle prossime ore un’informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto, per ricostruire l’origine del maxi rogo. Nella zona già la notte scorsa si era verificato un incendio di dimensioni più ridotte rispetto a quello divampato oggi, poi domato dai vigili del fuoco.

I mezzi intervenuti

I vigili del fuoco di Roma sono impegnati dalle 14 con due squadre, un’autobotte e due moduli antincendio in via Romeo Romei, 51 e via Giuseppe Favarelli per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie.