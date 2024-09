Incendio mortale in un emporio cinese a Milano: tre giovani perdono la vita, si indaga per rogo doloso

Un drammatico incidente ha scosso Milano nella serata di giovedì 12 settembre: un violento incendio è divampato in un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni, situato nella zona Certosa della città, causando la morte di tre giovani. Secondo le prime notizie, le vittime, tutte cinesi, sono due fratelli di 19 e 17 anni e una giovane di 24. I loro corpi sono stati scoperti senza vita all’interno di una stanza situata al piano seminterrato dell’edificio, dove potrebbero aver tentato di trovare riparo dalle fiamme. Le condizioni dell’ambiente sono state devastanti, con il magazzino che ha subito un grave danneggiamento a causa dell’incendio.





Sembra che i tre giovani si trovassero nel locale per trascorrere la notte: uno di loro indossava un pigiama e all’interno sono state trovate anche delle coperte sparse su alcuni letti. Questo fa pensare che potessero sentirsi al sicuro, ma la situazione è rapidamente degenerata.

I Vigili del fuoco di Milano sono accorsi sul luogo dell’incendio con cinque mezzi, lavorando incessantemente per tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e della polizia locale. I carabinieri e la polizia scientifica sono attualmente al lavoro per ricostruire le dinamiche di questo tragico evento. Al momento, non si esclude che l’incendio possa avere un’origine dolosa. Le autorità stanno indagando in merito a minacce che, secondo quanto trapelato, i proprietari del negozio avrebbero ricevuto di recente.

La comunità locale è in stato di shock, colpita dalla tragica notizia di queste vite giovani spezzate. Nonostante i numerosi sforzi dei vigili del fuoco durante la notte, il compito di raffreddare gli ambienti e procedere con il smassamento dei materiali infiammabili ha richiesto tempi lunghi e difficili, dato il livello di distruzione che ha interessato lo showroom, che esponeva arredi come sedie, tavoli, divani e letti su due piani.

Vigili del fuoco e autorità stanno ancora lavorando per chiarire i dettagli della tragedia, mentre la città attende ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso e sullo sviluppo della situazione. Le indagini mirano a dare un senso a questa tragedia e a garantire giustizia per le famiglie delle vittime, lasciate in lutto.