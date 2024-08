Incidente a Tor Marancia: Luciana decede in ospedale dopo tre mesi di agonia dopo essere stata investita

Lutto profondo a Tor Marancia per la scomparsa di Luciana, un’83enne che è stata investita il 18 maggio scorso. Dopo tre lunghi mesi di agonia in cui ha combattuto tra la vita e la morte, la donna è deceduta presso la clinica Annunziatella.





Un notizia che ha scosso la comunità locale. Luciana, originaria della zona, era stata gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto tra via Leon Pancaldo e via delle Sette Chiese. Le sue condizioni erano subito apparse disperate al momento del ricovero, avvenuto dopo l’urgenza della chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 per soccorrerla. Il tragico evento è accaduto mentre la donna stava attraversando la strada e un’auto Great Wall l’ha investita in pieno.

L’ambulanza era giunta in codice rosso e, dopo le prime cure in loco, Luciana era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di viale dell’Amba Aradam. Purtroppo, il suo quadro clinico è rapidamente deteriorato, portandola a un lungo periodo di degenza fino al decesso avvenuto tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto.

La polizia locale di Roma Capitale, del VIII Gruppo, ha immediatamente avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere eventuali responsabilità a carico dell’automobilista, che potrebbe affrontare accuse di omicidio stradale. Le autorità stanno esaminando le testimonianze dei passanti che assistettero all’incidente, avvenuto intorno alle 11 di quella mattina.

A quanto sembra, il tragico evento è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni, che non sono stati in grado di fornire dettagli sufficienti sulle circostanze dell’incidente. É emerso dall’indagine che l’investitore ha tentato di fermarsi, ma non è riuscito a evitare il contatto. La verità resta da chiarire, mentre gli agenti si dedicano a raccogliere prove e testimonianze utili al caso.

Purtroppo, l’incidente di Luciana non è stato l’unico avvenuto nella capitale negli ultimi mesi. Il 13 agosto, un altro tragico episodio ha visto coinvolta Bianca Rosa Corradino, una donna di cinquantiquattro anni, la quale è stata investita mentre attraversava in zona Tiburtina. Anche lei, inizialmente in gravi condizioni, è morta dopo due settimane di ricovero in ospedale, scatenando un’ondata di indignazione tra i cittadini.

Questi eventi sollevano interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale a Roma. I residenti chiedono maggiore attenzione e misure per prevenire tali incidenti, evidenziando la crescente preoccupazione per la protezione di pedoni e ciclisti. Infatti, a seguito degli incidenti recenti, è fondamentale che le autorità competenti considerino strategie più efficace per garantire un ambiente urbano sicuro per tutti.