Incidente alla giostra di La Aurora in Ecuador: dieci feriti, sei in condizioni critiche

Un drammatico incidente ha scosso la notte di domenica 27 ottobre in Ecuador, dove la giostra di una fiera itinerante a La Aurora, nel cantone di Daule, ha subito un malfunzionamento che ha portato a un grave infortunio per dieci passeggeri, sei dei quali versano in condizioni critiche. L’incidente, verificatosi a causa di un’interruzione dell’elettricità, ha sollevato interrogativi su sicurezza e gestione delle attrazioni.





Il tenente colonnello Ricardo Armas, a capo del distretto di Daule, ha spiegato che l’incidente si è verificato quando uno dei bracci della giostra si è staccato improvvisamente, scagliando i passeggeri a terra e seminando il panico tra i presenti. I soccorsi sono stati immediati: diverse squadre di Vigili del Fuoco e agenti di Polizia sono giunti rapidamente sul luogo per prestare assistenza ai feriti e garantire la chiusura dell’attrazione, che è ora sotto sequestro per ulteriori indagini.

Dettagli sull’incidente e le sue conseguenze

Stalin Quiñónez, responsabile del Dipartimento di Gestione del Rischio del Comune di Daule, ha dichiarato che la giostra era in possesso di tutti i permessi necessari per operare. Moisés Cano, capo dei Vigili del Fuoco della località, ha confermato che fra i feriti ci sono sei persone con traumi e lesioni alla testa. Questi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure appropriate. “Gli amministratori delle attrazioni si sono impegnati a coprire tutte le spese mediche”, ha aggiunto Cano, rinforzando il supporto agli infortunati.

La comunità locale è scossa dall’accaduto, e le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per stabilire le cause esatte dell’incidente. La giostra rimane chiusa mentre sono in corso ispezioni di sicurezza al fine di garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.

Il futuro delle giostre in Ecuador

Questo episodio mette in luce la necessità di rivedere le normative riguardanti la gestione delle giostre e la sicurezza nelle fiere itineranti. Gli incidenti di questo tipo possono avere conseguenze devastanti, non solo per le persone coinvolte, ma anche per la reputazione degli operatori delle attrazioni. Per garantire la sicurezza del pubblico, è cruciale che vengano effettuati controlli regolari e che venga prestata attenzione ai potenziali rischi che le giostre possono comportare.

In attesa delle conclusioni delle indagini, è essenziale che le autorità locali e nazionali si attivino per migliorare la regolamentazione del settore e aumentare la sicurezza degli utenti nelle fiere e parchi divertimento. Solo attraverso misure preventive e controlli più severi si può sperare di ridurre il rischio di simili incidenti in futuro.

La comunità di La Aurora rimane in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti e spera in una pronta guarigione per tutti i coinvolti. Questo tragico incidente funge da monito per l’importanza della sicurezza nelle giostre e della responsabilità degli operatori delle attrazioni.