Incidente Fatale a Brindisi: Mirko Conserva Perde la Vita a Solo 20 Anni mentre si Reca al Lavoro

Brindisi è scossa dalla tragica morte di un giovane di 20 anni, Mirko Conserva, avvenuta in un incidente stradale all’alba di domenica 15 settembre. Il ragazzo stava percorrendo in sella al suo scooter T-Max la via Fani quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro il cordolo che delimita la carreggiata.





Secondo le prime ricostruzioni, a lanciare l’allerta ai soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, che si sono protratti per oltre quindici minuti, non è stato possibile salvare il giovane. Gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri di Brindisi sono al lavoro per ricostruire i dettagli dell’incidente. Lo scooter del ragazzo è stato sequestrato secondo le consuete procedure.

La situazione è stata particolarmente drammatica: il corpo di Mirko è stato rinvenuto a una decina di metri dal punto in cui ha perso il controllo del veicolo, come riportato dal quotidiano locale Brindisi Report. I familiari, visibilmente colpiti dalla tragedia, sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, dove al momento non ci sono indicazioni di coinvolgimenti di altri mezzi.

Mirko si stava recando presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove era impiegato presso una ditta di pulizie. Da quanto emerso, anche i genitori del giovane lavorano all’interno dello stesso nosocomio, mostrando un legame profondo tra la famiglia e l’istituzione sanitaria.

La salma di Mirko è stata restituita alla famiglia, seguendo le disposizioni del pubblico ministero di turno, e trasferita nella residenza familiare. I funerali sono in programma per lunedì 16 settembre alle 16:30, presso la Chiesa di San Lorenzo nel rione Sant’Elia.

La tragica notizia ha suscitato un’ondata di dolore sui social media, dove molti hanno espresso le proprie condoglianze. Una parente ha condiviso un toccante messaggio: “Oggi ho ricevuto la notizia più brutta: il mio Mirko, il mio dolce Mirko, ora è un angelo. Il tuo sorriso, il tuo umorismo e le tue follie vivranno sempre con me.” In un momento di profonda emozione, ha aggiunto: “Proteggi da lassù la tua mamma, il tuo papà e i tuoi fratelli. Ti ho voluto bene e mi mancherai immensamente.”

Il tragico evento ha lasciato la comunità e i cari di Mirko nel più profondo sgomento, ricordandoci tutti quanto fugace e preziosa sia la vita.