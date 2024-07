Incidente in mare a Sperlonga, due fratelli di 12 e 15 anni elitrasportati in ospedale

Tragedia a Sperlonga: due giovani elitrasportati in ospedale dopo incidente in mare





Nel pomeriggio di oggi, a Sperlonga, si è verificato un grave incidente in mare che ha coinvolto due fratelli di 12 e 15 anni. I due ragazzi sono stati elitrasportati d’urgenza in ospedale in seguito a un’improvvisa situazione di pericolo.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, i giovani si trovavano a fare il bagno quando sono stati sorpresi da un’onda improvvisa che li ha trascinati in mare aperto. Fortunatamente, dei bagnanti sono intervenuti prontamente per soccorrere i due fratelli e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto all’elisoccorso dei giovani verso l’ospedale più vicino. Le condizioni dei due fratelli sono attualmente sotto stretta osservazione e si spera in un pronto recupero.

L’incidente ha scosso la comunità locale, portando alla luce l’importanza della prontezza nel soccorrere chi si trova in difficoltà in mare. Le autorità marittime stanno indagando sulle cause dell’onda improvvisa al fine di prevenire situazioni simili in futuro.

Si invitano tutti coloro che si accingono a trascorrere del tempo al mare a prestare massima attenzione alle condizioni del mare e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.