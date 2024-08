Incidente mortale in cava di marmo: morto Fabrizio Zanetti dopo quattro giorni di agonia in ospedale

Fabrizio Zanetti, un lavoratore di 50 anni originario di Serle (Brescia), ha perso la vita al termine di un tragico incidente sul lavoro, gettando la comunità in lutto e sollevando interrogativi sulla sicurezza nei cantieri.





Fabrizio Zanetti, un uomo di 50 anni di Serle, in provincia di Brescia, ha tragicamente subito un incidente mortale mentre era al lavoro nella cava di marmo 3Zeta a Nuvolera. L’incidente si è verificato quando una pesante lastra di marmo lo ha schiacciato, provocando gravi ferite. L’uomo, che era uno dei contitolari della cava, è stato immediatamente soccorso. L’allerta è stata lanciata in modo tempestivo, consentendo un rapido intervento dei soccorritori.

Trasportato in ospedale

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, Zanetti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo, dove i medici lo hanno trovato in condizioni disperate. Nonostante gli sforzi profusi dal personale sanitario, Fabrizio non ha dimostrato segni di miglioramento. Dopo quattro giorni di lotta contro le conseguenze dell’incidente, nella mattinata del quarto giorno, è stato purtroppo dichiarato deceduto.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato le indagini necessarie per chiarire le dinamiche precise dell’incidente e se siano state rispettate le normative di sicurezza nel cantiere. Questo tragico evento ha suscitato un acceso dibattito sulla sicurezza sul lavoro, in particolare nel settore estrattivo, dove gli operai sono spesso esposti a rischi considerevoli. La morte di Fabrizio Zanetti non rappresenta solo una grande perdita per la sua famiglia, ma anche un campanello d’allarme per tutte le realtà lavorative che operano in condizioni simili. Le indagini proseguono per fare luce su questo drammatico episodio, affinché eventi simili non si ripetano in futuro.