Incidente mortale in galleria nel Comasco: giovane autista perde la vita, passeggero in condizioni critiche

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Brienno, in provincia di Como, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre. L’incidente ha coinvolto una Honda Civic, guidata dal giovane, che ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi e spezzandosi in due. Il passeggero, anch’egli di 21 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Circolo di Varese. Le autorità stanno cercando di comprendere le cause dell’incidente, con l’ausilio di un video ritrovato nel cellulare di uno dei ragazzi a bordo dell’auto.





Secondo quanto riportato dai carabinieri, l’incidente è avvenuto lungo la Regina Nuova, poco dopo la mezzanotte, in un tratto stradale vicino al torrente Bascio. Dopo aver superato una galleria, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, causando l’incidente. Le autorità hanno recuperato un video nel cellulare di uno dei ragazzi a bordo dell’auto, che potrebbe fornire importanti dettagli sull’accaduto.

“Le immagini potrebbero aiutare i militari a ricostruire quanto accaduto e a comprendere il motivo per cui l’auto si è ribaltata finendo per spezzarsi in due”, hanno dichiarato le autorità.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i due giovani dalle lamiere dell’auto, mentre il 118 ha inviato due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso da Como Villa Guardia per soccorrere le vittime. Purtroppo, il conducente è stato trovato senza vita a causa delle lesioni riportate nell’incidente, mentre il passeggero è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese in condizioni gravissime.

Questo tragico incidente ha scosso la comunità locale, portando dolore e sgomento. Le autorità stanno continuando le indagini per comprendere appieno le dinamiche dell’accaduto e fornire risposte alla famiglia e agli amici delle vittime.

In un momento così difficile, è fondamentale riflettere sull’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali. La tragedia di Brienno ci ricorda quanto sia fondamentale guidare con responsabilità e attenzione, preservando la propria vita e quella degli altri utenti della strada.