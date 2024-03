Incidente mortale tra furgone e camion: giovane di 20 anni perde la vita alla vigilia del suo compleanno

Un tragico evento ha sconvolto il Trentino il 29 marzo: un incidente stradale sulla strada statale 237, nel territorio di Saone, parte del comune di Tione, si è concluso con la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. Federico Facchini, un ragazzo di quasi 20 anni, è deceduto a seguito di uno scontro frontale tra il furgone che guidava e un tir.





Facchini, che era alla guida del furgone per effettuare consegne, si è tragicamente scontrato con il camion dopo aver invaso la corsia opposta. Un evento che ha strappato alla vita il giovane un giorno prima del suo ventesimo compleanno.

Con lui viaggiava un ragazzo di 17 anni, che a causa dell’impatto è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, ricoverato in codice rosso. Anche il conducente del tir ha necessitato di assistenza medica e è stato successivamente ricoverato.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate da un team di carabinieri di Riva del Garda, unitamente ai servizi sanitari e alla polizia locale di Tione, che sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e avviare le indagini.

Questo drammatico incidente ha gettato una comunità nel lutto e ha riportato all’attenzione l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, soprattutto sulle strade che attraversano le zone montuose del Trentino, spesso teatro di tragici eventi. La comunità locale, così come gli amici e la famiglia di Federico, sono in stato di shock per la perdita di una vita così giovane, ricordando il ragazzo nel giorno che avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno.