Incidente per Gigione: il palco cede durante il concerto e il cantante precipita nel vuoto

Il noto cantante campano Gigione, 79 anni, è stato coinvolto in un incidente durante un suo concerto che si è tenuto in provincia di Caserta. Mentre interpretava uno dei suoi brani più famosi, una delle tavole del palco ha ceduto e il cantante è sprofondato, lasciando il pubblico in stato di choc e interrompendo bruscamente la musica.





L’episodio si è verificato a Baia Felice di Cellole e ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. Tuttavia, stando alle prime informazioni disponibili, Gigione avrebbe riportato solo qualche ematoma, anche se le sue condizioni saranno monitorate nel corso delle prossime ore. Pochi istanti prima dell’incidente, il cantante aveva condiviso un video sui suoi profili social per annunciare la serata, mostrando la sua entusiasmo per esibirsi.

Gigione, il cui vero nome è Luigi Ciavarola, è una figura di spicco nella musica folk napoletana. È diventato noto grazie alle sue numerose partecipazioni a eventi locali e feste di piazza. Il suo stile unico, con un linguaggio misto italo-campano, lo ha reso un simbolo della musica popolare campana, molto apprezzato nei luoghi di origine e nel Lazio. La sua carriera ha avuto un momento di visibilità nazionale quando è apparso in una puntata del Maurizio Costanzo Show. Tra i suoi brani più amati figurano “Te sì mangiata ‘sta banana” e “Trapanarella”. Negli ultimi anni, è stato affiancato dal figlio, conosciuto come Jò Donatello, e insieme portano in tour il loro ampio repertorio musicale.

Gigione è considerato il re delle feste di piazza in Campania, tanto da ispirare un film documentario intitolato “Essere Gigione”, pubblicato nel 2018. Quest’opera, realizzata da Valerio Vestoso, esplora la vita privata e pubblica dell’artista, evidenziando i momenti più significativi tra un evento e l’altro. L’incidente avvenuto durante il concerto ha messo in luce la vulnerabilità anche delle figure più amate e seguite, ma la resilienza di Gigione e il sostegno dei suoi fan potrebbero contribuire a mantenere viva la sua carriera.