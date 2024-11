Incidente stradale coinvolgendo una moto e due veicoli, Francesca perde la vita a 17 anni: “Stava pianificando la sua festa di compleanno”

Stava organizzando la festa per il suo compleanno Francesca R., la 17enne che purtroppo è morta in un incidente in moto ieri, domenica 3 novembre, verso le 19. Era di Tortora e studiava al Liceo Artistico di Maratea. La ragazza stava guidando la sua moto da cross quando, per motivi che ancora non si sanno, ha avuto un incidente con due auto.





Le ferite sono state davvero gravi e nonostante l’arrivo del Suem 118 e il trasferimento all’ospedale di Praia a Mare, purtroppo non ce l’ha fatta. Hanno chiuso la strada per fare tutti i rilievi necessari.

Francesca viveva a Tortora, dove era molto conosciuta anche per la sua passione per i motori. La sua morte ha colpito tutti, unendo in un grande dolore la sua comunità e quella di Maratea, dove andava a scuola. Proprio dalla sua scuola è arrivato uno dei tanti messaggi di cordoglio, con l’account dell’istituto che scrive sui social: “Abbiamo perso un prezioso tocco di colore. L’intera comunità scolastica è vicina alla famiglia di Francesca”.

Francesca, appassionata di motori, arte e skate, compiva 18 anni a fine mese e stava già preparando la sua festa, che purtroppo non si svolgerà mai. Gli occupanti delle due auto coinvolte nell’incidente si sono fatti male, ma non in modo serio.

Secondo i primi racconti, sembra che la giovane stesse tornando da una giornata con alcuni amici a Praia a Mare. Avrebbe percorso pochi metri prima di entrare sulla strada statale, allo svincolo di località Foresta, e purtroppo ha colpito le altre auto in arrivo.

“Siamo addolorati e scioccati”, ha scritto il sindaco di Tortora, Toni Iorio, sulla pagina Facebook del comune. “Vorremmo avere le parole giuste per stare vicino alla famiglia di Francesca”. Poi si è rivolto direttamente a lei: “Vogliamo salutarti dolcemente, stringerti la mano e accarezzarti in questo viaggio che speriamo ti porti in un posto meraviglioso.” Anche il sindaco di Praia a Mare ha deciso di sospendere eventi pubblici e riunioni, rimandandoli a data da definire.