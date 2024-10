Incidente stradale devastante, auto con cinque ragazzi a bordo si schianta: una vittima e quattro persone gravemente ferite

Un grave incidente stradale si è verificato a Carugo, in provincia di Como, tra giovedì e venerdì, coinvolgendo cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 21 anni. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’automobile, guidata da uno di loro, abbia sbandato all’improvviso in una curva, terminando la sua corsa fuori strada.





Il bilancio dell’incidente è tragico: uno dei passeggeri ha perso la vita, mentre gli altri quattro sono stati immediatamente trasferiti in ospedale a causa delle loro condizioni critiche. Due di loro sono attualmente ricoverati con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, nei pressi di Cascina Sant’Isidoro, un’area nota per le sue curve impegnative che possono rappresentare un significativo rischio per la sicurezza stradale.

Incidente stradale a Carugo: un morto e 4 feriti gravissimi

Le indagini condotte dai carabinieri di Cantù stanno cercando di determinare le cause esatte di questo tragico evento. I primi accertamenti indicano che il conducente dell’auto potrebbe aver perso il controllo autonomamente. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, assistiti da quattro ambulanze e tre automediche, hanno trovato uno dei giovani già privo di vita, mentre gli altri erano intrappolati tra le lamiere dell’auto. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per estrarre i feriti dal veicolo distrutto.

Due dei ragazzi feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza, un altro al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, e il quarto giovane, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Attualmente, due di questi ragazzi sono in condizioni critiche e continuano ad essere monitorati con prognosi riservata, mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita, sebbene richiedano un’attenta osservazione.

Questa drammatica vicenda ha scosso la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona. Le autorità continuano a lavorare per fare chiarezza sulle dinamiche del sinistro. Un fatto che non solo suscita una profonda riflessione sulle responsabilità alla guida, ma che evidenzia anche l’importanza di adottare misure di sicurezza più incisive, specialmente in strade conosciute per il loro pericolo intrinseco.