Incidente sugli sci: la giovane campionessa Matilde Lorenzi di 20 anni in gravi condizioni

Un grave incidente ha scosso il mondo dello sci in Val Senales, coinvolgendo la promettente atleta Matilde Lorenzi, un giovane talento del gruppo sportivo dell’Esercito. La sciatrice, di appena 20 anni, si trova attualmente in condizioni critiche dopo un infortunio verificatosi durante una sessione di allenamento sulla pista Gravand G1 in Alto Adige.

Dettagli dell’incidente sulla pista di sci

Il drammatico episodio è avvenuto oggi, quando Matilde ha perso il controllo degli sci a causa di una brusca divaricazione. Questo movimento ha provocato un violento impatto della sua testa sulla superficie ghiacciata, con uno degli sci che si è sganciato, contribuendo a una caduta sfortunatamente seria che l’ha portata oltre il limite della pista.





Gli allenatori, presenti sul posto, sono intervenuti prontamente per prestare soccorso e hanno chiamato i soccorsi. La situazione ha richiesto l’intervento subito dei carabinieri del Centro di addestramento di Selva di Val Gardena, supportati dai colleghi della stazione di Senales.

Risposta delle autorità e condizione di Matilde Lorenzi

Le prime indagini condotte dalle autorità hanno mostrato che la pista rispettava tutti gli standard di sicurezza fissati, con protezioni correttamente installate. In seguito all’infortunio, Matilde è stata intubata e trasportata d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale di Bolzano per le cure necessarie.

Matilde Lorenzi non è solo un’atleta emergente, ma è già riconosciuta per i suoi straordinari risultati nel panorama dello sci nazionale. Nel marzo di quest’anno, ha conquistato un prestigioso doppio titolo Italiano in superG nelle categorie Assoluto e Giovani, consolidando così la sua reputazione come una delle sciatrice più promettenti del momento.

In attesa di aggiornamenti sulla sua condizione, il mondo dello sport si unisce nel sostegno a Matilde e alla sua famiglia, sperando per un recupero completo e veloce.